Vicente "Cholo" Ciano: "Vivir en Democracia es una forma de sentirse libre"

Vicente "Cholo" Ciano es un referente del periodismo local. Desde 1958 y hasta que comenzó la pandemia por coronavirus cubrió periodísticamente todas las elecciones generales y de medio término. Este domingo, "el Cholo" se acercó a sufragar junto a su hijo Ariel. Antes de salir de su casa, el periodista eligió detalladamente su vestimenta ya que considera que el día de votación "es un día de fiesta" y amerita prepararse para la ocasión. Tras sufragar, habló con 0223

"Creo que es un día de fiesta y hay que vestirse como tal, como un día de fiesta. No he estado en todas, lamentablemente en la última estaba tan enfermo, estaba internado, no he podido, pero yo creo que vive la gente en general una situación especial. Y si repasás estos 40 años de democracia, te das cuenta de qué forma tenemos que valorar esta manera de vivir. Porque creo que vivir en democracia es una forma de vivir, de sentirse libre, no con libertinaje, sino con el respeto a los demás", dijo el periodista.

En este sentido, Ciano consideró que "aquellos que vimos muchas cosas de las que deseamos que nunca más, dicho de adentro, desde las tripas, el nunca más. Y con el conocimiento de mucha gente que sufrió, y mucho, y de gente que sigue sufriendo, igual pensemos qué significa la democracia. Es mejor que cualquier dictadura, eso ni hablar, es mejor que cualquier circunstancia, es mejor que cualquier tipo de gobierno. Aquello que está mal se podrá corregir, se deberá corregir, tenemos la obligación de corregir, sin ninguna duda", consideró.

"Nunca, jamás, por la fuerza, por el coraje para hacer las cosas bien, nada más que ese tipo de coraje. No la brabuconada de sentirse guapo porque tenés una fuerza al lado. La fuerza es la palabra, la fuerza es la manera de vivir, es la manera de ayudar a los demás. Democracia significa ayudar al prójimo también", dijo.

- A nivel personal, ¿Cómo viviste la elección nuevamente acompañando a su hijo? Y también se dio un momento muy lindo cuando vio todo el respeto y la admiración y la alegría que vio en sus colegas cuando lo recibieron.

- Sí, lo venía comentando. No lo podés ignorar, porque es una cosa que también te aflora, ¿no? Yo no sé si es cuestión de los años o cuestión de la trayectoria, pero a mí un abrazo me conmueve. De ustedes, que pueden ser mis nietos en algunos casos, como así también de la gente de mi edad y la gente grande. Yo me crié en un hogar donde si mi viejo viviera, tendría ahora 134 años. Tengo una manera de enseñar, de educar, de una época muy, muy antigua. Y mi viejo me decía siempre, se pierde el respeto, se pierde todo.