Un jueves cobarde en Mar del Plata: garúa finita y una máxima que no calienta ni al sol
La temperatura llegará a 13° y la mínima será de 7°, en una jornada con chaparrones y lluvias aisladas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de unos pocos días sin precipitaciones en Mar del Plata, volvieron las lluvias en la tarde de este miércoles y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que las malas condiciones se extenderán durante el jueves.
De acuerdo al organismo, después de una noche con agua y 10°, se prevén chaparrones para la madrugada y mañana del jueves, al igual que lluvias aisladas en la tarde.
En tanto a la temperatura, el SMN anunció una máxima idéntica a la del miércoles, de 13°, y una mínima de 7°, en lo que será una jornada fresca aunque sin las fuertes ráfagas de viento que azotaron a la ciudad en las pasadas jornadas.
En ese punto, más allá de una madrugada ventosa, se espera que el viento corra del sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) a la mañana y la tarde, con un marcado descenso a la noche, cuando cambiará al oeste y soplará aún más suave.
Aunque para el viernes anticipan una máxima de 17°, el Servicio Meteorológico también indica fuertes vientos desde el noroeste por la tarde y lluvias aisladas en el cierre del día.
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