Inauguraron "La casa de Lucía", un espacio de contención para víctimas de violencia de género

Este martes quedó inaugurada "La casa de Lucía", un espacio de contención dedicado a atender a víctimas y familiares de violencia de género. La vivienda ubicada en Alvarado al 4579 fue entregada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aaba).

"Hoy es un día de gloria, un día grandísimo. Porque tener este lugar para poder trabajar, y para poder trabajar juntas, juntas, y cuando digo juntas, hablamos de diferentes colores, de diferentes diversidades, hablamos juntas trabajando. Entonces, creo que este lugar es el indicado. Y en este momento, en este contexto que hoy tenemos de país, es más que importante este lugar para encontrarnos todas para discutir, para trabajar, para pensar qué es lo que vamos a hacer de ahora en más, y cómo lo vamos a hacer", dijo en diálogo con 0223 Marta Montero, madre de Lucía Pérez.

Durante la charla, Marta aseguró que su hija la acompañó en este acto de inauguración. "Yo creo que Lucía seguro que está acá. Seguro que está acá con nosotros, con todos nosotros acompañándonos. Lucía diría, mamá, seguí, seguí adelante. Seguí que yo estoy bien en el cielo y la luz. Pero vos seguí ayudando y seguí... No sé si la palabra, porque no es enseñar. Es compartir con el otro este aprendizaje que no sabíamos. Y cómo lo hacemos y cómo llegamos. Y cómo le buscamos la vuelta para que esto sea. Y eso lo hemos hecho como familia", sostuvo.

Respecto al estado en el que se encuentra el edificio, Marta sostuvo que parte de las obras de acondicionamiento se realizaron con donaciones de los vecinos y otra parte con ayuda provincial y nacional. "Nos han ayudado la gente común, hemos hecho una colecta, nos han ayudado, nosotros hemos trabajado un montón. Hay que hacer el techo, el techo es muy grande. Acá la ministra de Género fue quien nos dio las chapas para el techo. Eso es importantísimo. También de Nación nos dieron chapa. Lo que nosotros necesitamos ahora es la mano de obra de ese techo, y ahí necesitamos seguir haciendo. Más allá que se necesitan otras cosas, las persianas, el resto de cosas que falta", indicó Montero.

"Hoy hemos puesto en valor todo esto que ustedes ven, maravilloso, y todo lo que hemos hecho desde nuestro esfuerzo, pero no alcanza. No alcanza, no alcanza, tenemos que seguir", aseguró.

Por último, Marta Montero destacó el apoyo que recibió por parte del Presidente Alberto Fernández. "Hoy deberíamos inaugurar la csa con él, pero bueno, por lo que ya sabemos, no se puede, está todo bien. Pero está Raquel en su representación", cerró.