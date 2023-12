Fernando Muro: “Viene un momento complicado el próximo año y queremos estar a la altura”

Fernando Gabriel Muro es uno de los nombres fuerte del nuevo gabinete de Guillermo Montenegro. En las primeras horas del lunes pedirá licencia a su cargo de concejal para asumir al frente de la renovada Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, el área que tuvo a su cargo en los dos primeros años de gestión del exdiputado nacional y que ahora tomará mayor protagonismo.

“Se ha potenciado a la Secretaría de Producción con nuevas áreas dentro, que tiene que ver con la participación público-privada y un área nueva de planificación estratégica que va a trabajar específicamente con algunos proyectos puntuales para la ciudad”, destacó Muro este domingo, en el marco de la ceremonia de asunción del reelecto intendente.

Precisamente, lo vinculado a la participación público-privada será uno de los ejes a profundizar en el nuevo proceso que se inició hoy, admitió el propio Muro. “Va a estar mucho más presente que en la primera gestión, con todos mecanismos de participación público-privado como los padrinazgo, como Lamb Weston en el Parque Industrial, van a ser cada vez más pronunciados”, detalló.

Por fuera de ese eje, Muro explicó que “los lineamientos de gestión son claros: continuar con el fomento de la producción, facilitar habilitaciones, permitir a los vecinos que quieren producir y trabajar continuar adelante sin trabas, para impulsar esta Mar del Plata que trabaja los doce meses”.

En sintonía con lo expresado por Montenegro en su discurso, Muro también enfatizó que “una línea muy marcada es la austeridad en la gestión, con la donación de (una parte) los sueldos y la reducción importante de la planta política. Es un mensaje muy claro de Guillermo en búsqueda de la eficiencia en la gestión, vemos que va a continuar esta línea de gestión pero con más acento y pronunciamiento”.

Por último, el concejal buscó no darle aliento a las versiones que lo empiezan a señalar como uno de los funcionarios del Pro que se perfila, entre otros, como eventual candidato a intendente en 2027, cuando Montenegro no tenga posibilidad legal de presentarse. "En eso no estamos pensando, ahora lo que estamos pensando es en gestión, en trabajar para los marplatenses. Viene un momento complicado el próximo año y queremos estar a la altura”, concluyó.