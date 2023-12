Fecha límite: 55 gastronómicos presentaron el plan de readecuación para los decks

Un total de 55 sobre 136 emprendimientos con decks en la vía pública presentó el correspondiente Plan de Readecuación tras el vencimiento de la prórroga que a fines de noviembre otorgó el Concejo Deliberante, luego que se incumplieran los plazos iniciales dispuestos en la ordenanza sancionada en 2022. Entre los restantes 81, "la mayoría ya cumple con los requisitos", según informaron desde el gobierno, aunque ahora se avanzará en analizar caso por caso.

El número de los 55 titulares de decks que iniciaron en el trámite para su adaptación fue informado a 0223 por fuentes municipales, luego que el lunes 11 de diciembre venciera el plazo dispuesto por la autoridad legislativa para que los gastronómicos presenten un plan técnico con las obras que van a llevar adelante para cumplir con las características constructivas establecidas en la ordenanza que determinó la continuidad del programa “Comemos Afuera”, el cual se había implementado en 2020 para acompañar las restricciones sanitarias en pandemia.

En cuanto a la situación de los otros 81 que no iniciaron el correspondiente expediente, desde el Palacio Municipal aclararon que "la mayoría ya cumple con los requisitos" dispuestos en la ordenanza vigente, por lo que no debían formular la presentación. Al momento, no pudieron precisar la cantidad de decks que, dentro de esos 81, no cumple con las disposiciones y no elevaron el Plan de Readecuación, estructuras que ahora deberán retiradas.

Según precisaron, discriminar cada situación será tarea que en las próximas horas comenzará a desarrollar la Comisión Asesora y de Revisión, integrada por diversas áreas municipales. Allí, se analizarán tanto los planes presentados como la situación de los que ya se adecuaron, de donde podrían surgir pedidos de más cambios, a fin de ajustarse a la normativa.

En tanto, ya fue resuelto que esta semana se retirarán dos decks que se encuentran en desuso, por lo que totalizarán 34 las estructuras que fueron quitadas del espacio público, ya sea por la Municipalidad o por voluntad de los comerciantes, desde el inicio del programa en 2020. El número total de decks siempre fue un dato incierto, donde en su momento en el Mapa Digital que ofrece la propia Municipalidad se llegaron a registrar 183; ahora, entre los que se presentaron, los que no y las estructuras ya retiradas, la cifra redondea 170; mientras que extraoficialmente, sectores que se oponen hablaron de unos 200 o incluso más.

Uno de los modelos autorizados por ordenanza.

A partir de ahora, la Municipalidad cuenta con un plazo de hasta 60 días hábiles para responder al expediente iniciado por los gastronómicos. Asimismo, los comerciantes deberán readecuar los decks antes del 5 de abril de 2024, la “fecha límite” que taxativamente fijo el Concejo Deliberante, en una ordenanza sancionada el 30 de noviembre de este año, con el apoyo de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, donde Acción Marplatense votó en contra.

El proceso se da en medio de cuestionamientos de otros sectores comerciales que hablan de una discriminación y dificultades que les genera a sus propios emprendimientos la permanencia de los decks, como así también de profesionales de la arquitectura, además del alerta que, entre otros, emitió la Comisión Asesora de Seguridad Vial por los peligros en el tránsito que representan.

La ordenanza 25.757 de 2022 establecía como plazo al 30 de abril para que los decks cumplan ciertas condiciones, fecha que fue ampliada al 30 de octubre en la reglamentación decretada por el intendente Guillermo Montenegro. En el medio, los gastronómicos debían presentar un Plan de Readecuación. Sin embargo, llegó noviembre y casi ninguna estructura se adaptó a la normativa. Sus titulares argumentaron motivos económicos y dificultades para acceder a ciertos materiales, lo que fue respaldado por el Concejo Deliberante al extender los plazos. “No habrá una nueva prórroga”, les advirtió la presidenta del bloque radical, Marianela Romero.

Las características que deberán tener los decks

Según la Ordenanza 25.757 donde se establece el programa “Comemos Afuera”, los decks podrán tener hasta 2,5 metros de ancho en las calzadas de 11 metros de ancho donde no pasen colectivos, bajando a dos metros en aquellos donde sí transiten. En tanto, en las calles de 9 metros de ancho podrán tener hasta dos metros de ancho.

Las estructuras deberán ser de hierro estructural galvanizado o metalizado y exclusivamente de color negro, gris o blanco. Cualquier elemento vertical de otro material como maderas puede ser decorativo previo tratamiento para soportar condiciones climáticas en exteriores, pero no formar parte de la estructura portante del deck. Los pisos deberán ser efectuados en formato “decks”, entendiendo a éstos como una sucesión de piezas de madera natural. Entre otros aspectos, deberán contar con una tapa de al menos 40 centímetros (0,40 metros) que pueda levantarse desde el cordón, tanto abisagrada como con un sistema de “quita y pon” debidamente diseñado para facilitar la limpieza y remoción de posibles obstrucciones al escurrimiento del agua por las cunetas.

Otro aspecto es el cerramiento lateral, el cual quedó habilitado pese a opiniones contrarias. Se habilita un cerramiento perimetral en vidrio laminado o blindex transparente, sin superar la altura de 1,80 metros, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza que fue aprobada por Juntos por el Cambio y los concejales Nicolás Lauría (Creciendo Juntos) y Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza), donde también se habilitó a la ocupación de veredas con mesas y sillas. Otra postura tomaron el resto de los bloques, donde Acción Marplatense votó en contra de la ordenanza, mientras que Unión por la Patria se abstuvo.