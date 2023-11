Decks: desde Juntos por el Cambio advierten que “no habrá una nueva prórroga”

Si todo marcha según lo planificado por Juntos por el Cambio, el jueves los gastronómicos contarán con un plazo extra para adecuar los decks a su cargo, previsto para el 5 de abril. Así lo dictaminó este martes la Comisión de Obras y se espera que el jueves el proyecto sea sancionado con fuerza de ordenanza, en el marco de la última sesión ordinaria con la actual composición y antes del recambio parcial tras las elecciones.

Pese a convalidar parcialmente al pedido formulado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), tras aducir dificultades para acceder a los materiales para hacer los reformas producto de la crisis económica, desde el oficialismo buscaron marcar la cancha y advirtieron que “no habrá una nueva prórroga”.

Las palabras corresponden a la presidenta del bloque de la UCR, Marianela Romero, redactora del proyecto aprobado en comisión y que retoma los consensos alcanzados en Juntos por el Cambio. Además del plazo final del 5 de abril, también se establece al 11 de diciembre de este año como tope para que los gastronómicos presenten el Plan de Readecuación, otra petición elevada por el sector.

“Intentamos transmitir la intención de no poner un palo en la rueda e impedir el trabajo en estos meses que se vienen, que son muy importantes (por la temporada de verano), pero hay que establecer una fecha límite y deben saber que no habrá una nueva prórroga”, expresó Romero. La concejala aclaró que el nuevo proyecto de ordenanza surge porque “entendimos las dificultades que se han dado durante el ultimo año, la necesidad de sostener las fuentes de trabajo y no tener que destinar estos recursos que podrían haber implicado en la reducción de personal”, adujo, retomando los argumentos de la AEHG.

Igualmente, enfatizó en la importancia de “una adecuación no sin dejar de tener en cuenta la necesidad del reordenamiento en nuestra ciudad y el cuidado de quienes utilizan los decks”, contemplando advertencias realizadas por organismos municipales sobre los peligros en la seguridad vial que acarrean algunas de estas estructuras en las actuales condiciones.

“Una buena idea mal implementada por el Ejecutivo”

Por su lado, la concejala Virginia Sívori (Unión por la Patria) se mostró crítica con la implementación de la ordenanza de parte del Ejecutivo, mas no con el sistema en sí, precisamente implementado a través de una propuesta que el bloque opositor presentó en 2020, como una forma de reactivar el sector gastronómico en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia. “Los decks son una buena idea mal implementada por el Ejecutivo”, sintetizó la postura de su espacio.

“Tenemos reparos porque hemos notado que más allá de la normativa, el Ejecutivo no tenía la posibilidad de acompañar el acondicionamiento del sector ni el control a quienes no cumplian con la norma”, apuntó contra el intendente Guillermo Montenegro, a quien le endilgó una “incapacidad de gestión”.

Si bien su bloque se abstuvo, lo justificó con que se enteraron de la propuesta sobre la marcha de la comisión, por lo que tienen que debatirla puertas adentro del bloque. Igualmente, abrió la puerta a un apoyo: “estamos predispuestos a acompañar”, aclaró Sívori. Para ello, pidió incorporar un artículo para fijar plazos mínimos que debe cumplir el Ejecutivo para responder a los procesos administrativos en torno a la readecuación propuesta.

Finalmente, Nicolás Lauría, del monobloque Creciendo Juntos, acompañó algunas de las posturas de Sívori, aunque en su caso votó a favor. “Estamos buscando que se terminen las prórrogas y todos los decks estén adecuados. Se tiene que terminar, las normas se hacen para cumplirlas”, sentenció.