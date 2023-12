Crimen en Coronel Dorrego: un solo balazo atravesó el pulmón y el corazón de la víctima

En sintonía con el primer análisis que se hizo en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y la presunción inicial de los investigadores, el informe preliminar de la autopsia que se practicó por la tarde confirmó que Marcos Robaina recibió un solo disparo que atravesó el pulmón y el corazón y que tuvo orificio de salida.

Ese primer reporte no pudo precisar el calibre del arma con el que mataron al joven de 19 años ya que no fue posible secuestrar plomo alguno durante la operación. Lo cierto es que más allá del rápido traslado que se hizo en un automóvil particular al hospital, la gravedad de la herida provocó su muerte pocos minutos después.

La víctima murió en el Higa.

En el Higa sigue internado en estado reservado en el área de terapia intensiva, el amigo de la víctima que también fue atacado: Marcelo Aranda, de 18 años, ingresó semi inconsciente a la guardia con un balazo en el omóplato izquierdo. Ambos estaban en la calle Gascón entre Arrué y Coronel Suárez minutos antes de las tres de la madrugada cuando les dispararon desde un auto de color blanco que se dio a la fuga.

Robaina y Aranda son amigos y viven a dos cuadras de distancia uno del otro, muy cerca del lugar donde fueron atacados. Más allá de ser conocidos en el lugar del hecho y, más allá de la complicación del horario en que fue el ataque, los vecinos no aportaron elementos de interés para el esclarecimiento del hecho.

Una de las primeras tareas que realizó el personal de la comisaría duodécima en la zona fue relevar la existencia de cámaras de seguridad privadas para sumar a las del COM ubicadas en la zona. En ese registro se pudo observar el desplazamiento de un auto Fiat de color blanco –Palio o Punto- desde calle Gascón hacia Alió y de allí a la avenida Colón antes de perder el contacto en inmediaciones de David Ortega.

La investigación por homicidio y homicidio en grado de tentativa está a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli.