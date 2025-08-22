Dieron a conocer las causas de la muerte de la mujer que trasladaron a un Centro de Salud

Pocas horas después del ingreso sin vida de Jessica Pamela Casco al Centro de Atención Primaria de Salud Ameghino tras un allanamiento policial en su casa, las autoridades judiciales recibieron el informe de autopsia que confirmó que el deceso se produjo por un paro cardio respiratorio y que no presentaba lesiones traumáticas.

El reporte preliminar que Policía Científica le entregó a la fiscal Florencia Salas no halló lesiones traumáticas de reciente data en el cuerpo. “En cumplimiento de los protocolos se extrajeron muestras para tóxicos, alcohol y pericias complementarias”, dijeron fuentes oficiales a este medio.

Tal como adelantó 0223, la mujer de 35 años se descompensó tras un allanamiento que se llevó adelante en su vivienda, ubicada en Amaya al 800 este viernes por la mañana. Hasta allí habían llegado efectivos de la comisaría Sexta, acompañados por integrantes de la Segunda,de la Cuarta, de subcomisaría Casino y Estación Camet, y del Grupo GAD, para concretar un allanamiento en una causa por abuso de armas agravado.

Tras el registro de la casa en la que vivía Casco, quien estaba junto a su pareja, y sus dos hijos, de 6 y 8 años, se requisó el vehículo como avaló el Juzgado de Garantías N°1 a pedido del fiscal Carlos Russo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

En el lugar aprehendieron a Matías Abelardo Correa, de 39 años y pareja de Casco, y se secuestró un teléfono celular del cual no acreditaron pertenencia, además de una billetera con documentación de un tercero ajeno al domicilio. El hombre fue imputado del delito de abuso de armas, aunque no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.

En una vivienda lindante, la policía identificó a un joven, quien apenas ingresaron los efectivos a la casa de Correa escapó de la vivienda, y a otro hombre, de 31 años. Tras registrar esa casa, encontraron en el patio una pistola Bersa Thunder 9mm, con un cargador y cuatro municiones, que se sospecha habría descartado uno de esos jóvenes antes de intentar huir.