Disparó tras una discusión de tránsito y mató a un turista: lo condenaron a diez años y ocho meses de prisión

El motociclista que en febrero del año pasado mató de un disparo a un turista que viajaba como acompañante en una camioneta tras disparar una vez contra el rodado fue condenado a diez años y ocho meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

La Jueza Paula Soulé declaró a Jonatan Buezas autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Mauricio Grasso y le impuso una pena de diez años y ocho meses de prisión. Con carácter provisorio se declaró que el vencimiento de la pena va a operar el 7 de octubre de 2034.

Lugar del hecho.

En el acuerdo que la fiscal Florencia Salas y la defensa del ahora condenado a cargo del estudio Robbio-Bernat se dio por probado que minutos después de las cuatro de la madrugada del 5 de febrero de 2024, Buezas disparó con una pistola calibre nueve milímetros desde su moto Benelli TNT 135 a la camioneta Toyota Hilux en la intersección de las calles Bolívar y 20 de Septiembre.

A causa de tal accionar, Grasso, que viajaba en el habitáculo trasero del automotor y giró para observar a Buezas recibió un impacto de bala en la frente que le produjo una lesión cerebral y hemorragias masivas que produjeron su muerte inmediata.

El turista de 42 años estaba con una amiga y dos amigos a bordo de una camioneta Toyota Hilux tras asistir a un boliche en Bolívar casi Santa Fe y al llegar al cruce con Independencia se cruzaron con dos motociclistas que venían haciendo “cortes”. “Bien ahí rey”, fue la frase de uno de los ocupantes de la camioneta que siguió su marcha por Bolívar y giró a la derecha al llegar a calle 20 de Septiembre.

Mauricio Grasso había venido a pasar unos días a la ciudad.

Buezas fue detenido la tarde del 7 de febrero pasado cuando iba a trabajar, dos días después del hecho. En el allanamiento que personal de la DDI hizo en su casa secuestró una moto Benelli 125 coincidente con las registradas en las imágenes de las cámaras de seguridad, cuatro municiones calibre nueve milímetros y un cargador. Los proyectiles hallados habrían estado en la misma recámara que la vaina servida que Policía Científica levantó en el lugar de los hechos.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, la magistrada descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque consideró como atenuante el buen concepto que surge del informe de concepto y solvencia.