Se negó a declarar el acusado de violar a su hijastra e investigan si cometió otro hecho

El acusado de violar a su hijastra discapacitada cuando era una adolescente se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Leandro Arévalo. En el marco de esas actuaciones se intenta establecer si con anterioridad cometió un ataque similar contra una de las hermanas de la víctima.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que B.L.C. –sus datos completos no se dan para no identificar a la víctima- estuvo acompañado por un abogado particular y tras escuchar los cargos en su contra por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y convivencia, prefirió no dar su versión de los hechos.

Momento del traslado.

Tal como adelantó esta semana 0223, el imputado de 46 años fue interceptado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) mientras caminaba por la calle Azopardo al 11.000. El pedido de detención se hizo tras la realización de la Cámara Gesell donde la victima confirmó los abusos sufridos desde que era una adolescente.

Según la hipótesis fiscal, los últimos ataques de B.L.C. habrían ocurrido entre agosto y octubre de este año.

A partir de algunos nuevos datos recabados, los investigadores no descartan que el imputado haya cometido un ataque similar contra una hermana de la víctima cuando estaba en pareja con la madre de ambas.