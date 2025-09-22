Lo detuvieron por amenazar a una compañera de trabajo y balearle la casa: se negó a declarar

Una investigación a cargo del área de Resolución Temprana de Conflictos Penales terminó el fin de semana con la aprehensión de un hombre acusado de amenazar a una compañera de trabajo, balearle la casa y prender fuego un auto que estaba en la trotadora del inmueble. Tras negarse a declarar, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tras la investigación en la que colaboró personal del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), la Jueza de Garantías Rosa Frende avaló la realización de un allanamiento en la casa del imputado identificado como R.P. En el lugar secuestraron el celular, que será peritado, una escopeta y un revólver calibre .38 sobre los que se harán pericias balísticas.

Una de las pintadas que le hicieron en la casa.

Asesorado por miembros de la defensa oficial, el imputado no quiso dar su versión de los hechos y fue trasladado al complejo penitenciario de Batán. Desde el Juzgado de Garantías N°3 convirtieron la aprehensión en detención y la defensa solicitó por escrito su excarcelación.

“Este lunes se presentó un abogado particular para tener acceso al expediente, pero por el momento no ha realizado otras peticiones”, dijeron fuentes judiciales a 0223.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Denunciante e imputado se conocieron en la escuela donde la mujer comenzó a trabajar como auxiliar. Con conflictos desde un primer momento, en junio de este año presentó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia: poco después, le prendieron fuego el auto a su hijo en el frente de la casa y pintaron amenazas en una de las paredes.

En agosto, la víctima sufrió un nuevo ataque en su domicilio cuando le balearon el frente de la casa y volvieron a hacer pintadas. Con el asesoramiento del abogado penalista Bernardo Palumbo hizo una nueva denuncia y pidió una restricción de acercamiento.