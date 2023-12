Olivia necesita caminar y su familia pide ayuda para juntar $215 mil

Vivir con artrogriposis múltiple congénita no es fácil, pero Olivia y su familia luchan día a día para llevarlo adelante de la mejor manera posible. La pequeña de 5 años tiene un síndrome clínico que se da con poca frecuencia y afecta a uno de cada 3000 nacimientos en el mundo. Se caracteriza por contracturas que perjudican a varias articulaciones del organismo; en su caso particular, le afecta la forma de caminar y moverse.



Para poder desplazarse, Olivia necesita férulas nuevas ya que tiene el pie doblado. "Su enfermedad depende de algo que le corrija su hiperflexión en sus miembros, no puede estar sin ellas porque le afecta el crecimiento", contó a 0223 Abril, su mamá.

Olivia necesita férulas nuevas porque tiene el pie doblado.

Y esta no es la única razón para tenerlas, sino que además la ayudan a llegar en condiciones a una futura operación: "Desde que nació viaja al Garrahan, y ahora su médica nos dijo que necesita mejorar para poder llegar a la evaluación que tenemos en marzo pensando en la cirugía. Ahí le van a poner una placa de titanio en el empeine para evitar el crecimiento encorvado, pero depende que sus pies estén derechos. Por eso, las férulas son urgentes; si no lo resolvemos, no la van a poder operar", lamentó Abril.

Tiene 5 años y padece artrogriposis múltiple congénita .

Si bien Olivia se atiende en el Inareps, las estructuras que le mandaron no servían. La mamá detalló que "estaban mal hechas": "Nos dijeron que no las iba a poder usar así. Y ahora van a demorar más de tres meses en hacerle unas nuevas, suponiendo que esas le sirvan. No podemos esperar tanto".

Por eso, la familia comenzó una rifa entre amigos para comprar unas férulas de forma privada pero el monto total era de $580 mil y llegar a ese número resultaba imposible. Así, ampliaron la colecta y decidieron recurrir a cada marplatense para pedir una ayuda: "Queríamos que mil personas nos donen $580. Por suerte hoy llegamos a los 300 mil, y desde la ortopedia se emocionaron con nuestro caso y nos descontaron $65 mil, por lo que nos faltan solamente $215, más impuestos", manifestaron.

Las férulas son fundamentales para su futura operación.

Para brindar ayuda, se puede transferir al alias todosporolivia (a nombre de Raffo o Coronel). Para la familia, cualquier monto sirve y ayuda a Olivia a acercarse a su sueño de caminar bien.