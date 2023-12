Perdieron su casa en el temporal de Bahía y están varados en la terminal de Mar del Plata: necesitan ayuda

En el marco del temporal que azotó a Bahía Blanca la semana pasada, una familia perdió su casa y decidió irse de la ciudad en busca de rehacer su vida cerca de sus familiares. Tras viajar por diferentes localidades, terminaron en Mar del Plata, donde se encuentran varados en la terminal, en busca de trabajo y un techo.

Juan Páez y su esposa, son padres de seis chicos menores de edad. Esta familia vivía en Bahía Blanca, en una casa que le prestaban a cambio de cuidado y mantenimiento. El clima que destruyó parte de la ciudad también los afectó a ellos: un árbol de eucalipto cayó sobre la vivienda y le partió el techo a la mitad.

En busca de acercarse a familiares que puedan ayudarlos, partieron rumbo a Neuquén, donde Juan suponía que podría trabajar. Sin embargo, autoridades de la provincia no les brindaron ayuda "porque éramos de Bahía. Así que pasamos dos días en la terminal", dijo.

Ellos no contaban con el dinero suficiente para poder subirse a otro a colectivo, y las autoridades no querían que se quedaran en la estación. "Entonces nos pagaron los pasajes para vayamos a Cipolletti. Así que estuvimos ahí, después nos mandaron a Catriel", -ciudad ubicada a casi 150 kilómetros de allí-. "Como no podíamos estar ahí tampoco, terminamos en General Pico, donde nos trataron muy pero muy mal", manifestó Juan.

Ya cansados de viajar y no ser aceptados ni recibir ayuda, este padre de seis hijos pensó en su hermano, que vivía en Clamorecó pero no veía hacía alrededor de seis años. Cuando intentó comunicarse con él, se enteró que ya no vivía ahí, sino que se había mudado a Río Gallegos.

"El Gobierno la única ayuda que nos dio fue pagando los pasajes. Así llegamos a Mar del Plata", declaró, y agregó: "Nos tratan muy bien. Una empresa de micros nos ofreció ir a bañarnos y tomar algo calentito".

"Nosotros no somos gente mala, ni sucia. Sólo quiero establecerme, conseguir un techo y trabajo para poder darle lo mejor a mis hijos a poquitos días de la Navidad", dijo, y agregó: "Ellos me preguntan por los regalos y yo no sé qué decirles".

Actualmente la familia se encuentra en la terminal, donde cualquier ayuda será bienvenida. Además, Juan dejó su número de contacto para que se comunique quienes puedan solidarizarse con ellos: 2236154918.

También hay un alias a través del cual se puede colaborar con la familia: Franchesca.paul