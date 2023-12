Sofi Martínez reveló cuál fue la difícil pregunta que le hizo Diego Leuco antes de separarse

Sofi Martínez contó los detalles de la separación de Diego Leuco y reveló la pregunta desesperada que le habría hecho su ex pareja antes de determinar el futuro de la relación.

La periodista deportiva debatió con sus compañeros de "Perros de la Calle" el tópico "la clave para dejar a un novio" y terminó dando detalles inéditos de su propia separación.

La cronista reflexionó: "Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde. ¿Lo cita en un bar? ¿Vas a la casa? ¿Le decís a esa persona que venga a tu casa? Para mi ahí ya hay una decisión".

"En tu casa no. Vos no lo podés echar de tu casa, pero vos te podés ir de la casa de él", añadió Andy Kusnetzoff. A esto, Harry Salvarrey agregó: "Yo, si llorás te dejo", lo que dio lugar a que Sofi Martínez hable de su propia experiencia: "Es que es muy difícil. Y hay una pregunta que te hacen cuando vos dejas y es ´¿no me amás más?´".

"Si me haces esa pregunta, no te dejo", agregó su compañero entre risas. "Para mí la respuesta es muy clara, y es ´sí, te amo´", concluyó. Profundizando en los detalles de su separación, la periodista aseguró: "yo hice lo mismo".

"Pero a veces, como dice Gabriel Rolón, con el amor no alcanza. Y te vas", amplió Andy". De acuerdo con el conductor, Martínez reconoció que le sucedió exactamente lo mismo: "Sí, es eso".