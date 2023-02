Masiva manifestación en reclamo de trabajo y entrega de kits escolares

Cientos de personas que militan en diferentes organizaciones sociales de Mar del Plata realizan un corte total de tránsito en Luro e Yrigoyen para reclamar por trabajo genuino y entrega de kits para quienes tienen hijos en edad escolar.

En diálogo con 0223, Raul Álvarez, integrante de la Cooperativa A Trabajar, indicó que la movilización se da en el marco de entrega de un petitorio al jefe comunal para solicitar generación de puestos de empleo dignos.

“Salimos a la calle porque no se aguanta más la situación”, dijo el hombre al tiempo que agregó que pese a que la temporada estival fue récord en materia de turismo, no se reflejó en la generación de puestos de trabajo. “En Mar del Plata falta trabajo por donde lo mires. Dicen que vinieron tres millones de personas, pero no hubo mas trabajo para los compañeros”, cuestionó.

"Falta trabajo por donde lo mires", señalaron los manifestantes.



Además el referente social sostuvo que entre los integrantes de las organizaciones “hay incertidumbre porque no saben que va a pasar el mes que viene con el Potenciar Trabajo”, al tiempo que resaltó que no todos los beneficiarios pudieron actualizar sus datos debido a falta de dispositivos tecnológicos.

Por último, Álvarez aseguró que las organizaciones por el momento solicitan que se abran puestos de trabajo en obra pública y que se entreguen kits para los manifestantes que tienen hijos en edad escolar.