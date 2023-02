Ya se definió la fecha en la que se dará a conocer la sentencia del segundo juicio por Lucía Pérez

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Mar del Plata anunció que a mediados de marzo pronunciará su veredicto en el segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez que tiene como únicos acusados a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por el abuso sexual y el femicidio de la adolescente en octubre del 2016.

Tras escuchar el jueves los alegatos de la fiscalía y el particular damnificado y este martes los de la defensa, los jueces los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz informaron que el 15 de marzo a las 12 darán a conocer la sentencia.

Recién en esa fecha se sabrá si finalmente los imputados son condenados o si resultan absueltos de las graves acusaciones, tal como sucedió en el primer debate que realizó en noviembre del 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 con un veredicto que después fue anulado en la instancia de Casación.

Farías y Offidani son juzgados, en calidad de autor y partícipe secundario respectivamente, por el “abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con el femicidio" de la menor.

Dos pedidos extremos

Los alegatos confirmaron dos posturas diametralmente opuestas durante el debate. El fiscal Leandro Arévalo consideró probados los extremos de la acusación, por lo que pidió prisión perpetua para Farías y 20 años – o 15, en forma subsidiaria – contra Offidani. Florencia Piermarini y Verónica Heredia, las abogadas de la familia de Lucía, coincidieron en pedir la máxima pena contra Farías. Sin embargo, la querella hizo extensivo el pedido de perpetua también para Offidani. Bajo su lectura de los hechos, las letradas entienden que Offidani también fue "partícipe primario" en el caso.

Por su parte, Laura Solari, la defensora oficial que representa a Farías, y César Sivo, el abogado particular de Offidani, se pronunciaron por la absolución, al sostener que los imputados no cometieron los delitos que se le atribuyen. Ambos, al igual que el fiscal Arévalo, no perdieron la oportunidad para reiterar las críticas al trabajo de María Isabel Sánchez, la fiscal que estuvo a cargo de la primera investigación de la muerte de Lucía.