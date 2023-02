Empezó la gran fiesta del yachting con la Semana Internacional

La ciudad de Mar del Plata regaló condiciones ideales para que los 760 deportistas de 10 países distintos tuvieran una gran jornada inaugural en el tradicional festival náutico que organizan todos los años el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino. Vientos medios del S.E. que soplaron con una intensidad de unos 9 a 14 nudos, cielo despejado, mucha ola, y una molesta corriente bajando que complicó las largadas, fueron los ingredientes principales del día de regatas de la Semana Internacional del Mar.

Los primeros en completar sus dos pruebas fueron los optimist principiantes en el interior del puerto. Josefina Mirey del Club Náutico Zárate es la líder entre los 210 competidores con 3 puntos (2 y 1), pero la sigue muy de cerca el local Imanol González Negri del CNMP, que acumula apenas un punto más (2 y 2). Al regresar a tierra los más pequeños del interior del país tuvieron el tradicional Bautismo de Mar y fueron recibidos el mismísimo Poseidón, quien les entregó un diploma acreditando haber corrido su primera regata en el mar.

Afuera del puerto la cosa estuvo mucho más seria. Con los selectivos para los mundiales y panamericanos en juego nadie quiso regalar nada. Comenzaremos con la clase 29er (21 barcos) donde los actuales campeones mundial Youth y Open (Videla/Funes de Rioja) separaron sus equipos, pero no se quieren separar de la punta de ningún torneo. Tal es así que el primer lugar provisorio lo ocupan Videla-Albamonte con 4 pts. (1,1 y 2), mientras que segundos están Stupenengo-Funes de Rioja con 8 pts. (2,5 y 1), ambas duplas del YCA.

Compartiendo la misma cancha, ubicada frente a Punta Mogotes, estaba la otra clase juvenil en duplas que se denomina 420 y que reúne una flota de 30 embarcaciones. Allí los líderes son Pascuariello-Aranguren con 8 pts. (1,1,6), mientras que segundos se ubican la dupla de Guglielmone-Hernández con 10 pts (3,5,2), ambas duplas del YCA.

Al este de la Escollera Sur estaba la cancha de optimist timoneles y Cadet. Entre los Cadet el líder provisorio es el equipo compuesto por Fernández Jardón y Carloni Bohl (CVSI), que ganaron las dos regatas del día. En optimist timoneles, que es la más numerosa (247 barcos ) e internacional (9 países distintos) de las categorías, tenemos como líderes a dos damas, una oriunda de La Plata (Luisiana Robushi) y otra de Perú (Ana Sofía Bedoya), ambas tienen 3 puntos ya que ganaron una regata y se ubicaron segundas en la otra. Mientras que el tercer escalón provisorio del podio es para el norteamericano Travis Greenberg (2 y 3).

Sin lugar a dudas una cancha con mucho en juego era la ubicada frente a Cabo Corrientes. Allí estaban los ILCA (ex Laser) disputando sus regatas y el pasaje a los Juegos Panamericanos masculinos (ILCA 7) y femeninos (ILCA 6). Entre los ILCA7 (25 competidores) el ex representante olímpico de la clase Finn, Facundo Olezza, tuvo una auspiciosa jornada con 1 y 2. Olezza, que está radicado en Valencia y vino especialmente para este selectivo, comentó que “estaba muy complicada la ola y hacía 10 años que no corría en Mar del Plata y se siente bien estar devuelta”. Segundo en la clasificación provisoria está el otro representante olímpico, pero de la propia clase ILCA, Francisco Guaragna, que ganó la primera regata y se ubicó 5to en la segunda.

Los 81 LCA6 tuvieron que ser separados en dos flotas y a las máximas favoritas les tocó correr en flotas separadas. Así tenemos que la olímpica Lucía Falasca ganó las dos regatas de su serie y la actual premio Olimpia de oro, Luciana Cardozo hizo lo propio en la suya, por lo tanto ambas comparten el primer lugar de la clasificación general.

En ILCA 4,7 (44 barcos) el primer lugar es para el rosarino Segundo García, que ganó las dos regatas, mientras que el crédito local, el ex bicampeón Argentino y Sudamericano de Optimist, Franco Sánchez (CNMP), ocupa el segundo lugar con 2 segundos, estando tercero otro marplatense, Lucas Contardi (3 y 7).

Los resultados completos de todas las categorías se pueden consultar en la web del evento www.siy.org.ar

Este martes prosiguen las regatas con un pronóstico de viento del N.E. de mayor intensidad que promete olas y barrenadas para todos los gustos.