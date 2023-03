¿Del Potro vuelve del retiro?: “Si Argentina ganaba el Mundial, iba a tratar de jugar el US Open"

"Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor", expresó Del Potro a Tenis News.

La obtención del Mundial por parte de la Selección hizo que la gran mayoría de los argentinos cumpla promesas de todo tipo. Tal es el caso de Juan Martín Del Potro, que sorprendió a todos con una declaración que ilusiona a sus fanáticos gracias a que Messi levantó la copa.

A pesar de sus dolencias físicas, que lo alejaron de las canchas en febrero de 2022, el tandilense dijo que hizo una promesa y ahora “volverá a entrenar”, luego de la obtención del Mundial Qatar 2022 por parte del seleccionado argentino.

“Si Argentina ganaba el Mundial, iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, expresó La Torre de Tandil en una entrevista con Tenis News.

Del Potro se consagró en el US Open 2009 tras ganarle en la final a nada más ni nada menos que Roger Federer

Delpo se retiró de las canchas el 8 de febrero de 2022 en el Argentina Open tras caer por dos sets contra su compatriota Federico Delbonis. Atrás habían quedado una larga serie de frustraciones por lesiones e intervenciones quirúrgicas en ambas rodillas.

El tandilense ganó todo tipo de torneos frente a los mejores del mundo en ese entonces, como aquel recordado US Open 2009 en el que superó a Nadal en la semi y a Federer en la gran final. A pesar de ello, La Torre de Tandil expresó que le quedó un sueño pendiente: “Lo único que me faltó fue ser número uno del mundo. Siempre fue un sueño y siempre trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy muy orgulloso de mi carrera”.

“Nunca logré ser el 1 porque estaban (Rafael) Nadal, (Roger) Federer o (Novak) Djokovic. Cuando veo el ranking o veo los años de mi carrera y con quién estaba peleando por ser número uno me sorprendo. También es muy lindo saber que ellos fueron los que no me dejaron conseguir ese sueño”, agregó.