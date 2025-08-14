Una de cal y una de arena para Francisco Comesaña

El marplatense Francisco Comesaña venía de una gran remontada frente al estadounidense Reilly Opelka que le dio el pasaporte a los octavos de final de Cincinnati, pero en esta instancia el ruso Andrey Rublev, que lo doblegó sin miramientos por 6-2 y 6-3. Fue el mismo día que Javier Frana lo seleccionó para el equipo argentino de Copa Davis.

Los 60 puestos que los separan en el ránking ATP (Rublev está 11° y Comesaña 71°) se notaron en este partido de un torneo sobre canchas duras en el que el marplatense de 24 años venía con viento de cola y por ello se ganó justamente un lugar en el equipo de la Davis junto a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y la pareja de dobles que componen Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Comesaña venía de superar al local Opelka, el jugador más alto del circuito ATP con 2,11 metros de estatura, por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-5, resistiendo el potente saque del oriundo de Michigan y jugando de contra para devolver con eficacia en los dos últimos games. Mientras que en la tercera ronda Rublev también tuvo dificultades para avanzar, ya que su victoria sobre el australiano Alexei Popyrín por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 7-5.

