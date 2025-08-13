De ball-boy a convocado: la primera vez de Francisco Comesaña en la Copa Davis

En 2014, cuando se jugó la serie de Copa Davis en el Patinódromo "Adalberto Lugea" de Mar del Plata, con sueños de tenista, Francisco Comesaña fue uno de los ball-boy que se encargaba de alcanzar las pelotas a los que eran sus referentes. Nueve años después, el "Tiburón" es el protagonista y recibió su primera convocatoria para el equipo nacional que disputará la segunda ronda ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre en Groningen. Además, es una gran noticia para la ciudad porque con Horacio Zeballos serán dos los representantes.

Este miércoles, a menos de 24 horas del gran triunfo sobre Opelka que lo metió por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000 en Cincinatti, la Asociación Argentina de Tenis le dio la bienvenida personalizada a Comesaña por ser la primera convocatoria y, luego, subió el equipo completo.

Javier Frana, además del marplatense anunció a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y la pareja de dobles qeu conforman Andrés Molteni y nuestro Horacio Zeballos.



