"Lo de Montenegro es falta de capacidad, no hay discriminación contra Mar del Plata"

El bloque de concejales del Frente de Todos cuestionó los dichos del Ejecutivo local sobre la toma de tierras que se produjo en las últimas horas y puso énfasis en la falta del gobierno de Guillermo Montenegro para la construcción de viviendas en Mar del Plata.

Desde el Frente de Todos señalaron que "en estos años se entregaron 1.691 viviendas” y señalaron que en la actualidad en toda la provincia se están construyendo a 12.137. “Y hay más licitaciones en marcha”, añadieron.

A su vez, plantearon que algunas de esas viviendas se están construyendo en municipios de la zona que son gobernados por intendentes de Cambiemos. “Y eso no impide que se realicen. Por ejemplo, en Maipú, Madariaga, Ayacucho o Rauch. En Balcarce que tiene que comenzar en breve. Esto demuestra que lo de Montenegro no es discriminación sino falta de voluntad y capacidad”, destacaron.

Desde el bloque de concejales remarcaron que desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof “se firmaron 273 convenios con municipios o entidades civiles que representan más de $97.703 millones”, lo que implica “10.404 viviendas en construcción y obras de infraestructura para 6.869 más”.

“También se llevan a cabo desde la Provincia obras a través de llamados a licitación que representan $51.220 millones para un total de 22 ejecuciones”, puntualizaron, según datos aportados por el ministerio de infraestructura que dirige Agustín Simone quien además desde el 2021 tiene el rol de Administrador general del Instituto de la Vivienda.

Los concejales resaltaron, además, las tareas que se llevan adelante en Mar del Plata y Batán en el programa Opisu (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana) donde se trabaja en el diseño y la ejecución de planes, proyectos, programas y obras para garantizar una mejor calidad de vida a las y los vecinos de barrios populares.

“Hay 48 municipios alcanzados en este apartado y Mar del Plata no es la excepción, por gestión llevada a cabo por Fernanda Raverta”, aclararon.

El gobierno provincial también lleva adelante el programa “Mi Escritura, Mi Casa” que depende de la Escribanía General de gobierno dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Se entregaron, desde el 2019, un total de 25.176 escrituras en 132 municipios y más de 17.195 títulos de propiedad en 130 comunas”, señalaron.

Finalmente, repudiaron los dichos del senador Alejandro Rabinovich. “Vemos una posición de ser un comentarista de la realidad de la ciudad más que un gestor para los vecinos y no permitiremos que ensucie el espacio político con mentiras y patrañas que no hacen otra cosa que conducir un mensaje lleno de odio. No atienden lo que los vecinos y vecinas están reclamando, que es que se pongan a trabajar, él desde el Senado y el Intendente en lo que les corresponde, que en este caso es gestionar con Provincia o Nación un convenio para hacer realidad el sueño de la casa propia a personas desamparadas por la falta de gestión local”, sostuvieron.