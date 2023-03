Es casi nula la oferta de alquileres: por la baja rentabilidad algunos propietarios incluyen las expensas

Poder alquilar hoy en Mar del Plata es una tarea casi imposible y a las dificultades económicas que tienen los inquilinos por la situación económica y la alta inflación, se le suma otra, que se da de manera incipiente: la de pagar además el costo de las expensas, algo que siempre fue habitual en el resto del país pero no en nuestra ciudad.

Desde el sector inmobiliarios aseguran que el principal problema es la actual Ley de Alquileres y la alta inflación, un combo explosivo tanto para los propietarios, que les da poca rentabilidad como a los inquilinos, que deben asumir enormes sumas de dinero en cada renovación de alquiler. En la actualidad, alquilar un departamento de 1 ambiente en el centro va desde los $55 mil y uno de 2 ambientes desde los $70 mil, con valores que van creciendo según la calidad y los servicios que dispongan.

“Seguimos en una situación angustiante porque la oferta es prácticamente nula, ya que casi no hubo modificaciones en el Congreso a la Ley de Alquileres y seguramente de cara a los próximos meses, por el tema de las elecciones, no habrá movimientos, porque no se animan a tocar la ley. Es algo político. Mientras tanto a la gente se le complica el plazo de contrato por 36 meses cuando antes era de 24 meses y una actualización cada un año, en lugar de hacerlo cada seis meses”, expresó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el profesional consideró que “si los alquileres se ajustarían de manera semestral, ayudaría mucho a que los propietarios vuelquen sus propiedades en alquiler” y admitió que cuando existe alguna oferta, enseguida “vuela” y se concreta el alquiler. “Nosotros la pasamos muy mal como intermediarios, porque incluimos a la gente en listas de espera para satisfacer esos pedidos pero es muy difícil. Y después es muy duro decir que no hay nada para alquilar. La gente ya desde la puerta te pregunta. Alquilar se convirtió en un problema grave desde lo social”, lamentó.

Otro factor importante para los propietarios son los valores crecientes de las expensas, que pueden oscilar entre los $10 mil a $20 mil o más. "Las expensas varían mucho de edificio a edificio. Y como este valor se va ajustando y el precio del alquiler queda fijo, algunos propietarios deciden acordar con el inquilino un poco menos el alquiler pero que le pague las expensas, así por lo menos no pierden tanto a lo largo del año. Antes de esta ley existía la tranquilidad que se hacía un contrato y se sabía que iba a pagar en esos 2 años de contrato. Y las expensas no se incluían. Son todas cosas que surgen por la Ley de Alquileres. Parece que la clase política no lo quiere mirar y es un tema fundamental para la dignidad de las personas", concluyó Rossi.