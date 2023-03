La oposición expuso sus primeras diferencias con el pliego para licitar el transporte

En el marco de la exposición de la nueva fórmula elaborada por especialistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) para calcular el valor del boleto, la oposición comenzó a mostrar sus primeras diferencias con el Pliego de Bases y Condiciones propuesto por el gobierno municipal. Tras la elevación del proyecto a fines de 2022, la Comisión de Movilidad Urbana empezó a debatir este lunes el expediente, luego que en 2021 fuera archivado un primer proyecto por el rechazo opositor.

Con el escenario vislumbrado por el nuevo pliego, el 24% de la tarifa estaría determinada por el precio del combustible. La cantidad que consume el sistema, explicaron desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se establece en función de las estimaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y del componente monetario elaborado por la Secretaría de Energía. “Tengo reparos sobre el consumo, hay que revisar ese dato objetivo de la CNRT. Cualquier entendido podría darse cuenta que no es lo que consume un colectivo”, aseguró Horacio Taccone (Acción Marplatense). El concejal además puntualizó que con el nuevo sistema habría un menor consumo, dado que las paradas pasarán a estar a un mínimo de 400 metros y no a los 200 actuales.

En tanto, desde el Frente de Todos consideraron exigua la cantidad de garitas que deben construir los concesionarios, un total de 600 en 12 años, a razón de 50 por año. Dichas obras forman parte de los costos de inversión, que, como tales, van a parar al cálculo de la tarifa siendo absorbidas por los usuarios. “Quedó en claro que no hay inversión del empresariado para la construcción de las garitas”, sentenció Vito Amalfitano.

Vinculado a ello, el pliego habilita la explotación de publicidad tanto en las garitas como en los colectivos. Ese factor no fue incorporado a la fórmula polinómica diseñada por los integrantes de la cátedra de Costos, ya que “no está claro si la publicidad la va a usufructuar la Municipalidad o el concesionario”. La oposición ya adelantó que deberá contemplarse dentro de la fórmula en caso de ser explotada por el concesionario, lo que se implicaría una disminución de la tarifa. “No vemos la necesidad de cargar sobre el boleto y los usuarios”, manifestó Amalfitano, quien también destacó lo informado por los especialistas universitarios sobre que los subsidios cubren prácticamente el costo del combustible.

La implementación de una tarifa única fue otro de los aspectos sostenidos por el principal bloque de la oposición. Fue el edil Roberto Gandolfi el que mantuvo un diálogo con los catedráticos, donde se evidenció que el boleto que surge de la fórmula contempla tanto a los usuarios que abonan la tarifa base como la tarifa diferencial que se aplica en viajes de mayor distancia, como a Batán y Sierra de los Padres. “Como el sistema recauda más en algunos pasajes, se tomó una tarifa unitaria. La tarifa termina siendo un poco más chica porque otros pagan más”, explicaron desde la Facultad. “¿El modelo admite una tarifa única?”, indagó el concejal Roberto Gandolfi (Frente de Todos). “Si, el modelo lo admite”, obtuvo como respuesta. “Entonces ustedes no proponen una tarifa diferenciada, queda a criterio político”, concluyó el edil.

Por otro lado, Taccone hizo un especial hincapié en la necesidad de realizar una simulación de la tarifa que resultaría con la fórmula propuesta en la actual situación económica. Desde la Unmdp admitieron que las últimas simulaciones las realizaron durante el primer semestre de 2022, por lo que se encuentran desactualizadas. “Si nos da un precio disparatado, algo impagable, vamos a tener que evaluar otras alternativas”, expuso el presidente del bloque vecinalista.

Finalmente, el expresidente del Emder sugirió la posibilidad de pensar otro esquema para la implementación de los subsidios. “Nuestra postura no es que el Estado subsidie cada vez más, pero tenemos que elaborar algunas estrategias para que esto no sea impagable. Como por ejemplo, que los subsidios sean a las personas y diferenciados. ¿Por qué cuando me subo al colectivo con la Sube a mí me subsidia lo mismo que a una persona que no tiene trabajo?”, se preguntó.