Licitación del transporte: convocarán a la Cametap y pedirán la opinión de organismos nacionales

Luego de la nota que presentó la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) en la que manifestó su “absoluta oposición” al pliego de bases y condiciones para la licitación del transporte público de pasajeros diseñado por el gobierno municipal, el Concejo Deliberante resolvió citar a los responsables de la entidad para ampliar en los conceptos vertidos en el reporte. A su vez, acordó elevar un pedido de informes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y al Ministerio de Transporte de la Nación, para que den su opinión sobre el pliego.

La decisión fue tomada este martes por la Comisión de Movilidad Urbana, donde se registraron fuertes contrapuntos entre el oficialismo y la oposición, a raíz del estado de situación del tratamiento del pliego elevado por el Ejecutivo en noviembre del año pasado. El Frente de Todos expresó que el debate está en “punto muerto”, desde Acción Marplatense hablaron de un “freno de mano”, mientras que desde oficialismo insistieron en su convicción de avanzar con la licitación, aunque evidenciaron inquietudes tras la nota de la Cametap.

“Estamos en un punto muerto sin ninguna desembocadura, es un pliego que no satisface a vecinos y vecinas. Estamos cerca del final de mandato y el transporte es una de las cosas que no se ha gestionado, como muchas otras cosas de estos años de conducción del macrismo. Lo único que se ha registrado estos años es un aumento desmedido del colectivo, que no tiene que ver con los índices de inflación. Caemos en un punto muerto”, expresó Vito Amalfitano (Frente de Todos).

“No creo que estemos en un punto muerto. Debemos comenzar a trabajar y aportar nuestras miradas como concejales y representantes de distintos espacios políticos”, le contrapuso Agustín Neme, jefe de la bancada del Pro. “Sucede lo lógico: hay una cámara, la CAMETAP, que da una mirada respecto a este pliego que venimos trabajando. Es muy bueno escuchar a este sector”, consideró. Por su lado, el presidente de la comisión, Guillermo Volponi (Pro), agregó que “hay sobradas pruebas que este bloque quiere avanzar con el pliego”, si bien reconoció la importancia de tomar en cuenta lo expuesto por los empresarios, ante la posibilidad de avanzar hacia una licitación donde no haya oferentes.

Movilidad Urbana recibirá en los próximos días la visita de la Cametap. Foto: Prensa HCD.

“Quizás no esté en punto muerto, pero sin con el freno de mano puesto. Es responsabilidad nuestra mejorarlo y ojalá que lo podamos aprobar”, matizó las posturas Horacio Taccone. El concejal de Acción Marplatense puso el foco en la necesidad de avanzar con el pliego que desde la política se crea conveniente para mejorar el servicio: “si las empresas consideran que no hay condiciones para presentarse, que no se presenten”, adujo.

“La cámara dice que en términos técnicos, el pliego es muy bueno, pero que se dificultaría llevar muchos objetivos allí planteados por la situación crítica que vive nuestro país”, balanceó Neme el reporte que la Cametap presentó el viernes. La lectura no fue compartida por Marina Santoro, presidenta del bloque del Frente de Todos: “No sé por qué dicen que la Cametap dice que el pliego es bueno, porque lo destroza. Parece que no hay idea de cómo avanzar, si esto no es punto muerto, ¿qué es?”, concluyó.

Tras los sucesivos idas y vueltas, la Comisión finalmente acordó convocar a la Cametap para que exponga en la próxima reunión. A su vez, se abrirá la posibilidad a que otras empresas de transporte también pueden exponer a futuro, en caso que lo soliciten. En tanto, también se viabilizó una petición de la cámara, respecto a que se de participación a la CNRT y al Ministerio de Transporte, por lo que se les enviará una solicitud de informes donde se evalúe el Pliego de Bases y Condiciones en tratamiento.

En una nota presentada a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, la Cametap evaluó diversos aspectos del proyecto para la creación del Servicio Integrado de Transporte Urbano (Situ), donde concluyó que las previsiones y requerimientos del pliego “lo tornan inaplicable por antieconómico”. En esa línea, argumentó que “existe una evidente disociación entre las previsiones del mismo y la realidad socioeconómica", dando cuenta de diversas complejidades que enfrenta el sector.

Para sostener su postura, la Cámara explicó que el pliego se conformó en base a los índices arrojados por bases de datos generadas previas a la pandemia, lo cual “corresponde a momentos y situaciones que en nada se corresponden a la realidad actual” en relación a la demanda de viajes, la macroeconomía y la situación en particular del transporte automotor. Además, cuestionó otros aspectos del pliego que prevé una licitación inicial de doce años, como la cláusula antimonopólica, la metodología para el cálculo de la actualización tarifaria y la obra de infrestructura que deberá estar a cargo de los concesionarios, entre otros.