Video: Marcos le ofreció a Romina criar a Mora y a Caramelo, ¿qué va a pasar con los perritos?

Hubo muchos participantes de esta edición de "Gran Hermano" que se robaron las miradas del público, que la convirtió en un éxito y aseguró una nueva temporada para fin de año, cuyo casting ya está abierto desde el domingo con número récord de inscriptos. Pero dos de ellos se ganaron el corazón de todos, sin distinción. Desde que entraron a la casa más famosa del país, Mora y Caramelo se transformaron en grandes protagonistas del show, y desde entonces se empezó a discutir cuál sería el destino de los dos perritos que buscaban familia.

Romina fue quien eligió quedarse con Caramelo una vez que termine su paso por "Gran Hermano", mientras que Marcos prometió irse con Mora, quien lo acompañó con su increíble ternura hasta el momento final del programa, cuando juntos cerraron la puerta y apagaron las luces de la casa. Pero los seguidores del programa hace tiempo que exigen que las dos mascotas se vayan al mismo hogar, y este martes por la noche, en el debate final del ciclo, Marcos los escuchó.

Cuando tocaron el tema, que era tendencia en las redes ya que Mora y Caramelo están en un refugio (se reencontraron luego de que el cachorrito se fuera de la casa con Romina antes de la gran final) hasta que puedan irse con sus nuevos dueños, Marcos le hizo a la exdiputada una propuesta que puede cambiar el destino de los perritos, ya que la participante dijo que ella se había encariñado con Caramelo y que no quería perderlo por nada del mundo.

"Me daba cosas separarlos, así que me encantaría adoptar a los dos, pero en caso de que Romina quiera a Morita, también podría ser tuya", le dijo. La participante, después de escuchar un chiste desubicado de Ceferino Reato ("Se la va a quedar, es política, se quedan las cosas", dijo), no dejó en claro si aceptaba del todo la propuesta.

Pero en un video que subió Marisa Brel, Romina explica que estaba esperando que le entreguen a Caramelo y que aceptaba llevarse a los dos. "Lo vamos a cuidar, lo amamos. ¿Por qué no me los puedo quedar yo? Les di de comer todo el tiempo, me levantaba temprano a darles de comer, a sacarlos afuera", explica. Y cuando la periodista le consulta por el tema de la pileta que le había marcado la producción, comenta que ya estaba solucionado.

¿Cuál era el problema? Romina se fue a vivir junto a quien se supone que es su exmarido, Walter Festa, a una casa alquilada muy lujosa, que tiene una gran pileta. Por eso aquellos que cuidan a las dos mascotas le pidieron que haya una protección en la pileta para que los perritos no corran el peligro de caerse al agua. Según Romina, ese tema ya está solucionado, por lo que espera que acepten que se quede con Mora y Caramelo, algo que en las redes no apoyan del todo ya que cuando las tres hijas de Romina fueron a visitarla a la casa, no fueron muy cuidadosas con los cachorritos.