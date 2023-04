Un gin marplatense ganó la medalla de oro como el mejor “London Dry” del mundo

En el país de los campeones del mundo de fútbol, el gin argentino también se subió a lo más alto del podio y se trajo una medalla de oro a Mar del Plata, compitiendo con 200 marcas de prestigio mundial.

Se trata del gin “Kalmar”, que el 12 de abril ganó la presea dorada en la categoría “London Dry” en un prestigioso concurso de bebidas espirituosas realizado en Londres.

“Ganamos con el London Dry, el estilo inglés, que es el que más se conoce a nivel mundial. Los 10 mejores gin del mundo como Tanqueray, Bombay y Beefeater comercializan ese estilo y es el que se usa como corte en los bares del mundo. Lo desarrollamos hace un año y nos animamos a mandar a la competencia sin haber sacado el producto al mercado. Y tuvimos esta enorme noticia que sacamos la medalla de oro, compitiendo con más de 200 etiquetas, entre ellas Tanqueray, que sacó medalla de bronce. Estamos orgullosos”, contó Pablo Apodaca, uno de los fundadores de Kalmar.

En declaraciones a 0223, Apodaca explicó que el gin premiado aún no se comercializa ya que, en esta oportunidad, decidieron envasarlo en una botella de 750 centímetros cúbicos, medida que no se consigue en la Argentina. “Estamos esperando la importación de la botella de Brasil, con todas las demoras que eso tiene, pero creemos que en un mes y medio lo vamos a sacar”, confió.

“Cuando se comercialice, va a ser un lanzamiento ya premiado. Estamos felices: que los ingleses te reconozcan el gin estilo London Dry de este lado del mundo es sumamente importante”, razonó.

Apodaca se enteró de la premiación a las 5 de la mañana del martes pasado, a través del sitio oficial de Instagram del concurso en Reino Unido, y no ocultó la emotiva experiencia. “Lo emocionante fue ver el nombre de nuestra ciudad en el anuncio, dado que nuestra razón social es Destilería Kalmar Mar del Plata Sociedad Anónima. Eso me emociona más, por el amor a la ciudad que tenemos. Y es una industria nueva, porque Europa o Estados Unidos nos llevan muchos años. Solo Brasil nos lleva 30 años con los destilados. No el gin que nuestros abuelos tomaron toda la vida, pero el destilado y proceso de destilación sí. Kalmar se habilitó hace 2 años y ya tenemos 5 premios y este es uno muy importante por el estilo”, dijo.

Para el empresario, esta distinción abre grandes posibilidades de comercialización no solo para el resto de la Argentina sino también para la exportación del gin y que sea “de Mar del Plata para el mundo”. “Es hermoso porque este logro puede generar más trabajo y divisas para el país. Todo lo que se hace con el esfuerzo, con amor y pasión da resultados. Eso hace también que los emprendedores en Argentina, tenemos mucho para para bracear y bueno, somos reconocidos”, completó Apodaca.