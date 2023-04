Kicillof – Raverta, la dupla del Frente de Todos que acelera en Mar del Plata

Acostumbrados a discursos extensos y con análisis macroeconómicos, Axel Kicillof sorprendió días atrás cuando cerró el Consejo Provincial de Salud en el Hotel Provincial. “Hoy Mar del Plata está a un 30% de su capacidad. Hace falta que la gobiernen como corresponde”, lanzó apenas comenzó su discurso, mientras Fernanda Raverta, a su lado, sonreía por el espaldarazo recibido.

Sin contar a Cristina Kirchner, Axel Kicillof es el dirigente del Frente de Todos mejor posicionado en las encuestas. Por eso, la sintonía fina con la directora de Anses entusiasma a los armadores del espacio en la ciudad.

El gobernador visitó dos veces en menos de una semana Mar del Plata. El viernes, con sus palabras, le dio un fuerte respaldo en su carrera a la Intendencia. Y este miércoles protagonizaron una foto de peso: recorrieron juntos el inicio de las obras de la circunvalación, una obra esperada por décadas en Mar del Plata y que comienza a ser una realidad.

Raverta suele hacer de anfitriona de cada funcionario nacional y provincial que llega a Mar del Plata. Especialmente, si traen anuncios importantes para la ciudad. Sin embargo, el vínculo con el gobernador es el que más le fluye.

“Axel es donde más cómodos nos sentimos”, grafican cerca de la referente del Frente de Todos en Mar del Plata. Y descartan el plan del que se habló mucho en las últimas semanas: la postulación de Kicillof como candidato a presidente por ser el mejor posicionado en las encuestas. “Vemos que se desactivó. Él está muy firma con la idea de ir en busca de la reelección. No está claro qué va a pasar arriba, pero todo indica que Axel irá por la reelección”, señalan.

Más allá del respaldo del gobernador, fuentes que trabajan diariamente con Raverta remarcan que el trabajo realizado durante los últimos años para consolidar el armado en la ciudad le permite hoy sostener la referencia para todos (o al menos la gran mayoría) de los dirigentes. “Este miércoles Fernanda se sentó en el escenario principal por pedido de Furlán (Abel, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica)”, destacan. Ambos compartieron la Cámara de Diputados y generaron un vínculo estrecho.

Luego de recorrer el inicio de la circunvalación y cerrar el Congreso de la UOM, Kicillof y Raverta se volvieron juntos, uno a La Plata y la otra hacia Caba.

El impulso que le da Kicillof a la candidatura de Raverta cada vez que puede es importante. Pero no menos que el contexto. Y el andar complejo de la gestión nacional hace que la carrera sea cuesta arriba para el Frente de Todos. Raverta lo sabe y espera que algunos indicadores económicos (fundamentalmente la inflación) se acomoden en los próximos meses.

Este jueves será el turno del presidente de la Nación, que llegará a la ciudad para inaugurar la remodelada Casa sobre el Arroyo, un emblema de la arquitectura moderna mundial que estuvo abandonada durante años y se recuperó en los últimos años. Alberto Fernández estará junto a Guillermo Montenegro, pero en la foto no estará la directora de Anses. “Nos invitaron, pero Fernanda no puede estar”, confirman de su entorno. Habrá algunos concejales para que no se lea como un mensaje de rechazo, pero está claro que la relación con el jefe de Estado está cada día más desgastada.

En las primeras filas seguramente se acomodará Rodolfo “Manino” Iriart, el director del Correo Argentino, que trabaja para construir el ala albertista en la ciudad, al mismo tiempo que apoya la precandidatura de Daniel Scioli, con quien supo trabajar codo a codo durante su etapa como gobernador bonaerense.

Montenegro, en tanto, sigue su estrategia y por ahora no piensa hablar de su candidatura. Repetirá en las consultas que seguramente llegarán en las próximas semanas que la gente tiene otros problemas, que no es momento de hablar del tema o, en el mejor de los casos, que todavía no lo tiene definido.

El contexto en la principal coalición opositora en la Argentina no es el mejor. Tampoco en el oficialismo, pero se turnan para los conflictos y hoy la atención todavía está centrada en Juntos y los coqueteos de algunos dirigentes con Javier Milei, que crece en la mayoría de las encuestas. Hasta que ese mar embravecido no se calme Montenegro no hará ninguna jugada electoral. Tiene, además, la ventaja de no tener ningún rival a la vista.

En el entorno de Montenegro las aguas están divididas. Algunos insisten en que es una posibilidad concreta que no vaya en busca de la reelección. Otros creen que finalmente anunciará su postulación en busca de un segundo mandato. De hecho, confían en que al final de un camino marcado por las espinas en la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional en distritos como General Pueyrredon se evitará la competencia interna para la Intendencia. Hoy, esa opción, parece alejada.

Mientras el panorama se define, el entorno del jefe comunal responde a los cuestionamientos del gobernador y machaca con la idea de que la provincia discrimina a Mar del Plata por tener otro color político. El senador Alejandro Rabinovich, el más afilado en la materia, le respondió directamente a los dichos de Kicillof del último jueves. "¿Gobernar como corresponde significa amenazar con calles regadas de sangre, regalar 140 hectáreas de todos los argentinos a los amigos del poder, discriminar a las ciudades por ser de ≠ color político y tener + de 100% de inflación en un año? En 240 días se van y dejan de gobernar 'como corresponde'".

Hay dentro de un escenario que volverá a estar animado por Juntos (¿Montenegro?) y Raverta otros actores que podrían inclinar la balanza. Uno de ellos es Gustavo Pulti, que lanzó hace algunas semanas un plan de escucha vecinal que le permite mantener un contacto estrecho con marplatenses y batanenses.

Raverta y Pulti tuvieron al menos dos reuniones en el último tiempo y la líder del Frente de Todos le garantizó que si quiere competir en una Paso dentro del espacio tendrá esa posibilidad. El exintendente aún no decidió cuál será la estrategia de Acción Marplatense en las próximas elecciones. Asegura que competirá y que mantendrá su esencia, aunque ninguna de las definiciones precisa qué hará.

Acción Marplatense renueva los dos concejales que tiene actualmente. Si decide apostar a la boleta corta en una elección tan nacionalizada corre riesgo de no tener más representación legislativa. Si decide incorporarse al Frente de Todos puede perder capital político. “Es una situación muy compleja”, reconocen desde el partido vecinal. Seguramente, la decisión no se sabrá hasta la fecha límite para fijar alianzas (14 de junio).

El otro factor que comienza a tallar es el fenómeno Milei. El actual concejal Alejandro Carrancio se afirmó como el referente de la Libertad Avanza no sólo en Mar del Plata, sino en la Quinta Sección Electoral. Las encuestas que llegan al local de Belgrano y Mitre entusiasman: ven al economista con una alta intención de voto como precandidato a presidente y esperan que ese arrastre les permita asegurarse dos bancas en la nueva composición del Concejo Deliberante. Y están convencidos de que seguirá creciendo.