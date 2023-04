Ordenan la clausura de los talleres de la Unidad Penal 15 de Batán

La falta de avances concretos tras la decisión de la Justicia de septiembre de 2022 de restringir los ingresos a la Unidad Penal 15 de Batán y el agravamiento de problemas estructurales derivaron en la orden de clausura de los talleres por falta de mantenimiento y para proteger “la vida e integridad física de los detenidos y de los agentes penitenciarios”. La medida se extenderá hasta tanto se concrete la demolición del sector colapsado previamente y se dictamine respecto de la inexistencia de riesgo inminente de derrumbe de la restante nave.

En septiembre de 2022 se limitó el ingreso de más detenidos.

La medida dispuesta por la Jueza Mariana Irianni se tomó tras la nueva audiencia multipartes que se celebró la semana pasada y también se intimó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para que en un plazo no mayor a sesenta días, es decir antes del 1 de junio, presente un plan de reconstrucción de la Unidad Penal 15 ponderando prioridades, junto a un cronograma de obras que se extienda a lo largo del tiempo.

En la resolución a la que tuvo acceso 0223 se establece que se deberá terminar con las filtraciones de agua, demoler el sector de talleres que tiene compromiso estructural, re-hacer instalación eléctrica y de gas, reforzar el sistema contra incendios, colocando tanques de agua para tener presión en hidrantes y re-acondicionar la red cloacal.

En un plazo no mayor a los quince días el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá, a través de la Dirección Provincial de Política y Gestión Penitenciaria, informar de manera detallada como es suministro actual de agua en la Unidad, si la misma es potable, qué inspecciones se han realizado desde el año 2020 a la fecha y cualquier otra información que resulte de interés en el marco del hábeas corpus.

También se solicita conocer el avance en la ejecución del plan de mejoras de las conexiones eléctricas, el Plan de Lucha contra Incendios, los avances en la licitación para la demolición del sector talleres, el reemplazo de las tapas de desagües, la reparación de sanitarios y “una política agresiva de desinfección, desratización y desinsectación a fin de eliminar especialmente las cucarachas de los pabellones 9 y 10, así como de toda la Unidad”.

En el quinto punto de la resolución se ordenó de manera cautelar entregar en custodia el espacio aledaño al Centro de Formación Laboral 408, a la Dirección del mismo "con el objeto de detener el deterioro de su estructura y avanzar en la elaboración de un proyecto de reparación integral del lugar, previa evaluación por expertos de las condiciones de habitabilidad de la totalidad de la estructura para discernir las tareas de puesta en valor del espacio". Esas tareas apuntan a su incorporación al área educativa y de formación laboral de la unidad, debiendo informarse el avance de manera bimestral.

De la última reunión participaron en calidad de partes y citados, representantes de la Defensoría, del Ministerio Público Fiscal, del área Ingeniería y Arquitectura de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Concejo Deliberante.

En calidad de invitados lo hicieron miembros del Colegio de Abogados, de Comisión Provincial por la Memoria, de la Sección Talleres de la UP 15, del Poder Legislativo Provincial –de manera remota-, y de la Oficina de Formación Técnica y Oficios de la Unidad Penal 15. Las partes participarán de un nuevo encuentro el próximo 7 de julio.

Tareas no prioritarias

En la última audiencia el arquitecto Daniel Negri de la Asesoría Pericial reiteró que desde el encuentro anterior a la fecha no existió avance alguno y que la estructura se fue deteriorando, toda vez que las pocas tareas realizadas no responden a las prioridades descriptas en la resolución dictada el 2 de septiembre pasado.

Sostuvo que debía avanzarse fundamentalmente en la obra exterior para evitar las filtraciones, ya que de no hacerlo la corrosión sigue trabajando y el hierro de las estructuras continúa debilitándose, lo que podría provocar un colapso inminente de las mismas. A su entender, todo el sistema cloacal de la unidad se encuentra mal hecho y deben trabajar en un plan que permita eliminar los agujeros/pozos del interior de los pabellones y llevarlos a los patios.

Si bien se colocaron termotanques con ventilación y se han realizado reparaciones en las instalaciones sanitarias, esos elementos no pueden utilizarse porque no hay presión de agua. “El tema del agua es un tema urgente a resolver, ya que no solo su escasez conspira contra las medidas de higiene y salubridad a la que los reclusos y el personal tienen derecho de gozar, sino también afecta la operatividad del sistema contra incendios”, se sostuvo en la audiencia.

En el encuentro los peritos enfatizaron con vehemencia que las tareas de mantenimiento informadas por la Dirección General de Coordinación no respetaron las prioridades descriptas en la resolución dictada en septiembre y que persisten las condiciones inadecuadas frente al riesgo eléctrico y de conexiones de gas, al sofocamiento a causa de incendio, a la evacuación de reclusos en caso de ser necesario, al colapso del sector talleres y a las filtraciones en la cubierta que han producido desmoronamiento en los cielorrasos y oxidaciones en las armaduras de las losas de la cubierta de la unidad.