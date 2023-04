Familiares de Milagros: "Conformes con la condena pero con miedo porque el asesino está suelto"

La familia de Milagros Tornari (15) se mostró conforme con la sentencia que condenó a 16 años de prisión a Mariano Leonel Balasteguín, acusado de matar de un balazo a la adolescente en la madrugada del 2 agosto de 2020. Sin embargo, admitieron que viven con miedo, ya que Balasteguín -que llegó al juicio en libertad- no se presentó en Tribunales. La justicia inmediatamente ordenó la detención del hombre de 30 años.

En diálogo con 0223, Margarita, la tía de Milagros, se mostró satisfecha con la condena de 16 años, aunque sostuvo que la familia “quería que cumpliera los 23 años”, aunque admitió con resignación: “A nuestra sobrina nadie los va a devolver”.

Margarita, la tía de Milagros Tornari, mostró su preocupación porque el homicida está en libertad.

“(Durante el fallo), nos pusimos un poco más tranquilos de no verlo a él, porque capaz que, si estaba, no sé cómo reaccionaríamos las familias. Pero también, queremos que lo encuentren porque todavía está en libertad. A él lo tenían que haber detenido en el juicio pasado porque sabíamos que iba a pasar esto: que no se iba a presentar o se iba a fugar”, evaluó.

Por otra parte, la mujer contó que los padres de Milagros y el resto de la familia tiene temor por represalias tras el juicio. “Un poco de miedo tenemos, por los testigos. Y aparte que él está suelto y la familia como dicen los vecinos, no es buena. Habrá que esperar a que lo encuentren”, concluyó.