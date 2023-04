Por la gripe aviar, productores no renuevan las gallinas ponedoras y peligra la producción de huevos

El millón de aves de granja que debieron sacrificarse en la Argentina por la influenza aviar (IA) H5, genera incertidumbre en los productores zonales por el futuro de la actividad, puntualmente en el caso de gallinas ponedoras. Advierten que si la enfermedad sigue propagándose en el país, corre en riesgo la producción y no descartan nuevos aumentos en el precio de los huevos, el pollo y los alimentos derivados, que no serían solo por la enfermedad sino a otras variables macroeconómicas como el denominado "dólar agro",

Desde que se produjo el primer caso de gripe aviar en Mar del Plata, en los primeros días de marzo, no se registraron nuevos focos en la región pero sí en el país, principalmente en Neuquén y Chubut, donde cerca de 750.000 aves debieron ser sacrificadas.

Santiago Flores, presidente de Avicultores Mar y Sierra (Avimar) manifestó a 0223 que la falta de vacuna contra la gripe, pone en peligro la producción de huevos y pollos porque “los productores no invierten en renovar planteles” y existe “gran preocupación” por el futuro de la actividad.

“La agricultura de postura requiere un año de planificación, pero está en pausa debido a la influencia aviar, que solo puede ser controlada con el rifle sanitario, porque no hay vacunas, dejando a los productores fuera de juego durante al menos un mes. Una gallina desde que es huevo hasta que pone un huevo, tarda casi 9 meses. Por eso, en la actividad no se están tomando riesgos”, aseguró Flores.

Según deslizó el productor aviar de Mechongué, que representa al sector de la región, “hasta que no haya un panorama claro de cómo enfrentar la enfermedad, van a ir quedando granjas en el camino y no van a reponer los lotes porque nadie te garantiza de que no te puede agarrar la gripe de vuelta” y razonó que “más que peligrar el precio, yo te diría que está peligrando la avicultura nacional y quizás hasta va a ser un lujo comer un huevo o comer un pollo porque no hay previsibilidad de nada. Vamos a tener que ir comprar huevos a una joyería”, bromeó, con tono de preocupación.

“En la Patagonia se mataron 750.000 gallinas y tienen problemas de abastecimiento. Entonces se está mandado huevo desde todo el país para aquel lado, pero obviamente, desvestis un santo para vestir otro básicamente”, concluyó.