Suben a Montenegro al ring electoral, el primer acto de campaña y los nuevos vecinalistas

“Montenegro no está de despedida”

El debate por la cesión de facultades al Ejecutivo para establecer la actualización de la tarifa del transporte se llevó el grueso del debate en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Allí, el concejal Vito Amalfitano (Frente de Todos) reiteró los cuestionamientos a la gestión municipal y se mostró insistente en puntualizar que “un intendente en despedida” tendrá la atribución de fijar las tarifas hasta el último día de su mandato.

La consideración del periodista deportivo no cayó bien en Guillermo Volponi, concejal del Pro. “El intendente Guillermo Montenegro no está de despedida, el que está de despedida es el presidente Alberto Fernández, quien ya anunció que no está para esto, en buena hora. No así el intendente”, replicó.

¿Una señal sobre el futuro electoral del intendente, quien aún no da certezas sobre si irá por un nuevo mandato? Lo concreto es que Montenegro tuvo esta semana una intensa agenda de rosca electoral interna, donde el lunes participó de la Mesa del Pro bonaerense en Lanús, con la presencia de los cuatro precandidatos a gobernador, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. El jueves hizo lo propio en Caba, donde los referentes amarillos se juntaron con la precandidata presidencial Patricia Bullrich. Para los próximos días está pendiente un encuentro con el otro aspirante a la Rosada, Horacio Rodríguez Larreta.

El intendente se mostrará en campaña por primera vez

Mientras mantiene una intensa agenda de debate electoral puertas adentro del Pro, Montenegro evita referirse a las elecciones a ocho semanas de la fecha límite para presentar las listas. "Los vecinos no nos preguntan por las candidaturas", argumenta de manera sostenida. Sin embargo, este jueves, por primera vez, se mostrará en un acto público de campaña.

Y lo hará ni más ni menos que junto a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, a quien acompañará en una recorrida por la Peatonal San Martín. Por el momento, desde el equipo de campaña de la exministra de Seguridad se difundió que la actividad comenzará a las 16.30, aunque no se descarta que se sumen otros eventos.

“Son amigos del aumento”

Creciendo Juntos busca instalarse en el escenario político como la nueva alternativa vecinalista en Mar del Plata y su concejal Nicolás Lauría volvió a dejar en claro que Acción Marplatense será el espacio con el buscará rivalizar en estas elecciones. “Digan lo que digan, AM está aumentando el boleto. Son amigos del aumento”, les reprochó por impulsar la cesión de facultades al intendente para que actualice la tarifa hasta el 10 de diciembre.

“No estamos votando el aumento bajo ningún punto de vista”, le respondió Taccone, quien buscó ningunear a la incipiente agrupación, comparándola con la historia de Acción Marplatense. Y también chicaneó al propio Lauría: “sorprende que el viceintendente no apoye este proyecto que garantiza la gobernabilidad”.

“Con mucho orgullo soy el viceintendente, por algo me fui del espacio oficialista”, planteó sobre la ruptura con Juntos en 2021, tras encabezar la lista de concejales cuando fue electo Montenegro en 2019, lo que aún lo mantiene como el primero en la línea de sucesión. “Acá no está en discusión la gobernabilidad, sino facultades para subir el boleto a lo que quiera el intendente. Son tan rápidos para el mandado, que ya hay una gacetilla en los medios de AM donde quieren aclarar que ellos no aprueban el aumento”, concluyó Lauría.

Horas más tarde, el presidente de Creciendo Juntos, Franco Luna, aseguró que no barajan integrar un frente en las elecciones y que irán con boleta corta para construir una nueva opción vecinalista. El espacio surgió en 2021 tras la ruptura de los dirigentes locales de Partido Fe con la estructura provincial controlada por Cecilio Salazar, intendente con licencia de San Pedro, luego que se pasará a las filas del Frente de Todos.

Además de Lauría, la corriente cuenta con la presidenta del Consejo Escolar, Natalia Russo.

Bajan una compra de cámaras por la inflación

El gobierno municipal resolvió dejar sin efectos un llamado a licitación para completar una compra de cámaras de seguridad para sumar al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), por los efectos de la inflación.

Según se dio a conocer a través del Decreto 756/23, la decisión se tomó “debido a que el aumento en los valores de mercado, por el tiempo transcurrido desde la solicitud del presupuesto testigo, imposibilita a los proveedores presentar una oferta ajustada al Presupuesto Oficial”.

El 22 de diciembre se realizó la primera apertura de sobres de la Licitación Pública 46/22 para la compra de 14 cámaras y los respectivos elementos para su funcionamiento, con un presupuesto de $19,4 millones. Allí se presentaron dos empresas y a posteriori se adjudicaron algunos ítems de la licitación, pero aún quedaba pendiente un segundo llamado para completar la compra.