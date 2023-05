Jorge Rial llegó a la Argentina en un avión sanitario y seguirá internado

Tras el infarto de miocardio que sufrió en Colombia por el que debió ser internado de urgencia, Jorge Rial regresó a la Argentina en un avión sanitario y permanecerá internado en observación durante los próximos días en el Sanatorio Finochietto.

Fue el mismo conductor quien había anticipado su regreso a través de sus redes sociales este martes y finalmente, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21.08 en un vuelo que realizó dos escalas. La primera en Leticia, ciudad colombiana ubicada junto al río Amazonas y en el límite con Brasil y Perú, y luego en Santa Cruz de la Sierra.

En Ezeiza lo esperaba una ambulancia que lo trasladó hasta el Sanatorio Finochietto, donde quedará internado por varios días en observación. Según las declaraciones que hizo su médico de cabecera, el periodista "estuvo virtualmente muerto durante algunos minutos", dijo Guillermo Capuya.

En medio de lo acontecido, Jorge Rial se refirió a lo sucedido y escribió en sus redes: “No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias a los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”.