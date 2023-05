Dwayne "La Roca" Johnson habló sobre sus episodios depresivos: "Como hombres, no hablamos de ellos"

Dwayne "La Roca" Johnson se abrió y habló públicamente sobre los episodios de depresión que le tocó atravesar a lo largo de su carrera y su vida. El reconocido actor se sumó a otras estrellas de Hollywood y detalló como fueron sus tres cuadros depresivos que vivió.

El primero de los tres se dio cuando aún era jugador de fútbol americano, en el momento en el que una lesión lo obligó a abandonar el deporte: "No quería ir a la escuela. Dejé el estudio, no tomé mis exámenes y me fui. En el momento no sabía que era, no sabía que era la salud mental, lo que era la depresión", reveló en una entrevista en el podcast The Pivot.

La segunda, cuando se divorció de su esposa Dany García, en 2008, también lo llevó a un momento duro. Si bien tampoco fue consciente de que estaba pasando por un cuadro de depresión, Johnson reconoció que estaba más preparado para esta situación y que pudo sobrellevarla de mejor manera, acercándose a otros seres queridos.

El último episodio se dio en 2017. En ese entonces, el protagonista de Black Adam aseguró que "veía todo gris" y que al hablarlo con sus amigos pudo reconocer que se trataba de un cuadro depresivo. De esta manera, Johnson entendió que una parte importante de este tipo de situaciones es el poder expresarlas, hablarlas con los seres queridos y reconocerlas para poder ser tratadas con profesionales.

"He trabajado durante muchos años para tener herramientas emocionales, para poder superar algún problema mental que pueda venir a desafiarme. Como hombres, no hablamos de ellos. Nos quedamos nuestros sentimientos y agachamos la cabeza. No es sano", expresó en un mensaje para llamar a la reflexión e incitar a sus seguidores para que busquen ayuda cuando aparezcan este tipo de cuadros.