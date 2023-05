Caso Melmann: "A mi hija nadie la resucita"

A más de 22 años de que una manada de al menos cinco policías secuestraran, torturaran, violaran y asesinaran a Natalia Melman (16) en Miramar, el Tribunal en lo Criminal 4 de Mar del Plata condenó este miércoles a prisión perpetua al exsargento de la Bonaerense Ricardo Eugenio Panadero, al considerar que quedó probada su participación en los aberrantes hechos sucedidos el 4 de febrero de 2001. Sin embargo, Laura Calampuca, mamá de Natalia, su lucha por justicia no termina acá.

"A mi hija nadie la resucita y tenemos que ir el quinto (policía), por eso hay que seguir juntando fuerzas", dijo la mujer ante la prensa instantes después de que el tribunal condenara y ordenara la inmediata detención de Panadero.

"Del cuerpito de Nati surgieron cinco ADN, no los sacamos nosotros, los sacaron los bioquímicos. Ellos no saben el valor de un hijo, de una hija, no tienen idea la menor idea de lo que para nosotros significa el amor a un hijo y quien nos los quite verá la cárcel. Lo único que veo cada vez que apoyo la cabeza en la almohada es a Natalia siendo arrastrada por cinco tipos que no dejan de golpearla, hostigarla, quemarla... Lo único que quiero es que no haya un asesino más en Miramar y por eso debemos buscar al quinto imputado. Les pido por favor que nos ayuden a seguir sacando a asesinos de Miramar porque nos debemos vivir en paz", sostuvo Calampuca con la voz quebrada.

"Natalia está acá conmigo, ustedes no la ve pero yo sí la siento. Ella vive", sentenció a la salida de tribunales, en donde estuvo acompañada por el papá de Natalia, Gustavo Melmann y la mamá de Lucía Pérez, Marta Montero, quien se encargó de sostener a Laura mientras el juez Conti daba lectura de la sentencia.

A su turno, Gustavo Melmann, coincidió "hoy esta condena a la familia no nos cambia, pero sí cambia la historia de nuestro país". "Es un hecho muy importante que con las mismas pruebas desde el 2001 se condenaron a estas personas... Había que llegar a un tribunal que es imparcial", manifestó.

"El abuso de la fuerza policial, la barbarie que hicieron con Natalia no se puede volver a repetir y esto es la condena. Esto no se puede hacer y vamos a lograr que todos los que participaron lleguen a juicio. Ojalá nos alcance la vida para poder condenarlos", dijo por último.