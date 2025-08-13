Clausuraron el Destacamento Femenino y trasladaron a las detenidas al complejo de Batán

Tras varios años de un progresivo y constante deterioro edilicio, agravado por la superpoblación existente, el Destacamento Femenino ubicado en Alberti casi Chile fue clausurado de manera definitiva y las internas trasladadas al complejo penitenciario de Batán.

El alojamiento se hace en una “mini” alcaidía que se preparó en la Unidad Penal N°50 de Batán y que tiene capacidad para ocho internas. Allí son derivadas las mujeres aprehendidas –en su mayoría en situación de flagrancia- hasta su traslado a Tribunales para la continuidad de las causas penales.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, en las últimas horas el personal policial a cargo del Destacamento Femenino le confirmó a la Defensoría General que en cumplimiento de la orden de la superioridad, a partir del día 26 de Julio no se han alojado más detenidas en el lugar.

La Defensora General Cecilia Boeri le dijo a este medio que ahora puede decirse que Mar del Plata no tiene detenidos en dependencias policiales y que es el único Departamento Judicial de la provincia con esa realidad.

“La alcaidía que se preparó tiene espacio para ocho mujeres y en la última consulta estaba ocupada la mitad. Es algo para destacar y esperamos que se mantenga de esa manera”, agregó.

La situación del Destacamento Femenino fue siempre conflictiva y en el último tiempo se había agravado a partir de la falta de mantenimiento del edificio. Durante 2023 se llevaron adelante audiencias y se presentaron cautelares por el estado del mismo y por lo que era una capacidad operativa superada.

“La capacidad máxima del Destacamento ubicado en Alberti casi Chile era de 20 personas y llegó a tener 28 personas, lo que superaba en un cuarenta por ciento el cupo operativo. En algunas ocasiones estaban en lista de espera para ingresar al recinto y permanecían por hasta por 24 o 48 horas en las comisarías”, recordaron las mismas fuentes.

En mayo de 2021 se había prohibido el ingreso de detenidas provenientes de otros departamentos judiciales en la Unidad Penitenciaria 50 de Batán porque se había generado una sobrepoblación que repercutía directamente en la estadía prolongada en el Destacamento Femenino.

La puesta en marcha de la nueva alcaidía permitió clausurar un lugar que no tenía las condiciones mínimas para el alojamiento de las aprehendidas y cerró completamente la presencia de personas detenidas en dependencias policiales en la ciudad.