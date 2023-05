El Frente de Todos pide al gobierno que la UTOI se instale en edificio de Libertad y Tandil

El Frente de Todos pidió al intendente Guillermo Montenegro que se acondicionen las instalaciones del predio municipal de Libertad y Tandil para allí instalar la nueva base de la Unidad Táctica de Intervenciones Inmediatas (UTOI), ante la intención de destinar un sector del Centro de Integración Comunitaria (CIC) Malvinas Argentinas para se establezca la fuerza especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“La seguridad es una prioridad de los marplatenses y batanenses, como lo son la educación y la salud, y la gestión de un gobierno municipal tiene la obligación de buscar y encontrar soluciones para estos aspectos fundamentales de la vida de la comunidad, y no, en cambio, solo correr los problemas de lugar”, expresó el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, vicepresidente de la Comisión de Seguridad del HCD.

Como adelantó 0223, la Dirección General de Políticas de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia del municipio le requirió la semana pasada a la coordinadora del Envión Sede Libertad –que funciona en dicho CIC-, la “inmediata reubicación” de las oficinas asignadas para el Programa Envión -que depende del Ministerio de Desarrollo Social nacional-, dado que se las piensa destinar para la instalación de una base de la UTOI en la zona oeste. La posiblidad de contar con una segunda base en la ciudad –la única está instalada en un predio municipal del sur- se conoce luego de una reunión que a fines de abril mantuvieron el intendente Montenegro y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, donde se acordó reforzar la seguridad en Mar del Plata.

La situación rápidamente generó el rechazo de organizaciones y del Frente de Todos, que presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para cuestionar la iniciativa. Ahora, el bloque busca una salida al conflicto y propuso que la fuerza se instale en el edificio que la Comuna tiene en Libertad y Tandil, a 13 cuadras del CIC de Rauch y Santa Cruz. Bajo el nombre de Centro Cívico del Oeste, ese espacio se comenzó a construir durante el gobierno de Gustavo Pulti para mudar la Municipalidad, proyecto que fue abandonado a medio construir durante la gestión de Carlos Arroyo. Actualmente allí funciona un depósito de Tránsito y algunas oficinas administrativas vinculadas a la Seguridad.

Lagos y Amalfitano pidieron al gobierno que considere la sede de Libertad y Tandil. Foto: Prensa FdT.

“Desde el bloque del Frente de Todos proponemos justamente una solución a lo que no tiene que ser un problema, decimos que la UTOI puede y debe instalarse en el predio que la Municipalidad tiene en Libertad y Tandil, y no como decidió el gobierno de Montenegro, que se ubique en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) en el barrio Malvinas Argentinas, no muy lejos de allí”, agregó el edil. “Eso ya lo expresamos muy claramente en el proyecto de resolución sobre el tema que presentó la concejala Verónica Lagos”, añadió Amalfitano.

“Estas cuestiones las debemos resolver simplemente con sentido común, cualquier vecino o vecina entiende lo que es ´vestir un santo para desvestir otro´, y con una adecuación presupuestaria la Municipalidad podría disponer que las fuerzas de seguridad se instalen en un ámbito acorde y no en el que deban convivir con niños y jóvenes dónde se desarrollan diversas actividades sociales y educativas”, amplió el concejal.

"Las familias merecen tener un espacio social comunitario donde realizar actividades como lo venía realizando hasta ahora, y también se merecen políticas integrales de seguridad que incluyan un lugar adecuado para las fuerzas de seguridad", sostuvo Verónica Lagos."Se debe gestionar un lugar para cada cosa y que cada cosa tenga su lugar", finalizó Lagos.