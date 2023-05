La obra pública mirada de cerca, Blanco evitó subirse a la grieta y lo que Bullrich dejó

La obra pública en el centro del debate

La escasa ejecución del presupuesto de obra pública fue uno de los aspectos apuntados por los concejales del Frente de Todos, en un área donde se gastó el 24% de los fondos disponibles en 2022, y en el marco del debate de la Rendición de Cuentas 2022, donde este miércoles el secretario de Hacienda, Germán Blanco, expuso por unas tres horas.

La edil Mariana Cuesta hizo un detallado repaso por las siete obras en Educación contempladas para el año pasado pero que no se realizaron, similar a lo que hizo su par Roberto Gandolfi con lo respectivo a Salud. El equipo económico de Blanco tomó nota y se comprometió a detallar lo ocurrido con cada una de ellas, donde se adelantó las dificultades para realizar las licitaciones producto de la inflación.

Mientras tanto, se profundizan los problemas para darle envión al Plan de Obras 2023, donde las principales licitaciones siguen trabadas. Ese es el caso de la reconstrucción del Paseo Costanero Central, una ambiciosa intervención para la puesta en valor de la costa entre San Martín y la rotonda de Diagonal Alberdi. La apertura de sobres se realizó este miércoles, donde solo se presentó una empresa, Emprendimiento Eléctricos del Sur, que ofertó $143 millones para la obra que cuenta con un presupuesto oficial de $73 millones. Al haber un oferente, el gobierno deberá convocar a un segundo llamado, aunque la diferencia de casi un 100% en los presupuestos augura malas noticias.

Otra de las grandes obras contempladas para el año es la construcción de un nuevo Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) en Batán, el también conocido como “Hospitalito de Batán”. Se trata de otro proyecto con un fuerte signo de interrogación sobre su futuro: el 14 de marzo se realizó la primera licitación, donde se presentó una sola empresa con una oferta de $695 millones, muy por encima de los $421 millones del presupuesto oficial.

La convocatoria a la segunda apertura de sobres que ya tiene fecha para el 23 de mayo. Sin embargo, el presupuesto oficial se mantiene en $421 millones, por lo que resulta complejo que con dos meses de inflación encima, la constructora pueda realizar una oferta más económica. Por ello, en el propio gobierno ya consideran que esta licitación también se encamina al fracaso.

Abril también arrojó un balance por demás negativo en la materia: no hubo oferentes en las siete licitaciones llamadas para concretar proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo -en dos incluso hubo un segundo llamado que también quedó vacante-, mientras que la obra para la construcción del Jardín de Infantes Municipal Nº24 también avizora dificultades, dado que el único oferente ofertó $183 millones, cuando el presupuesto es de $96 millones.

El Cema Batán, una de las obras claves el año, con dificultades.

Blanco no se subió al ring

Durante las tres horas las que duró su exposición, Germán Blanco dio detalles de la Rendición de Cuentas 2022 y respondió a las inquietudes de los concejales, fundamentalmente del Frente de Todos. El funcionario hizo gala de su perfil eminentemente técnico, esquivó las polémicas propuestas por la oposición y se comprometió a derivar a las áreas correspondientes aquellas respuestas que estaban por fuera de su alcance.

https://www.0223.com.ar/nota/2023-5-3-12-31-0-blanco-apunto-contra-la-inflacion-y-defendio-el-uso-de-instrumentos-financieros-para-preservar-los-fondos

En ese sentido, el perfil de Blanco contrastó al “golpe por golpe” que se suele observar en los debates públicos, grieta mediante. Para muestra, un botón: la radical Marianela Romero le consultó por las insistentes aseveraciones de concejales del Frente de Todos respecto a lo que los fondos aportados por Provincia habían sido mucho mayores a los que el propio gobierno esperaba, lo que desarmaría el argumento de la “discriminación” que aduce Juntos sobre el manejo de recursos que hace Kicillof.

Las sonrisas se dibujaron en los rostros de los ediles del Frente de Todos ante la respuesta de Blanco: “se recibieron 3 mil millones de pesos de recursos tributarios por encima de la previsión presupuestaria”, detalló. Incluso, durante su alocución Blanco retomó lo planteado por el contador general Guillermo Costanzo sobre una merma en las transferencias corrientes y de capital del Estado Nacional, aunque en ningún caso le otorgó un matiz político.

Blanco expuso durante tres horas ante los concejales.

Las repercusiones tras el paso de Bullrich

La precandidata presidencial Patricia Bullrich pasó por Mar del Plata, donde este jueves mantuvo una intensa agenda luego de comenzar el día con actividad de campaña en Tandil. Primero compartió una caminata por la Peatonal San Martín junto al intendente Guillermo Montenegro, luego encabezó un acto en la esquina de San Luis y finalmente se reunión con militantes universitarios.

En el centro sorprendió la visibilidad que tuvo Ricardo López Murphy, el dirigente de “Republicanos Unidos” al que promueve como precandidato a jefe de Gobierno porteño. En tanto, la “Piba” también dejó en claro quién es su referente en la ciudad: el subsecretario de Seguridad, Gustavo Jara, fue uno de los más visibles, junto al exministro Hernán Lombardi y el diputado nacional Alberto Aseff.

El evento también dejó una perlita sobre la principal pregunta que hoy atraviesa a la política municipal: ¿Montenegro irá por la reelección? “Yo di por hecho que se presentaba, no le pregunté. No hablé del tema con él. Lo importante es que entre todos tiremos del carro”, dijo ante la consulta de la prensa. El acto también fue aprovechado por taxistas y remiseros para dejar clara su oposición al funcionamiento de las Apps, donde le transmitieron su inquietud a Bullrich, en un reclamo que expuso al intendente. Los propios taxistas difundieron un vídeo con el momento en que mantiene un tenso diálogo con Montenegro.

Más relajado fue el encuentro que la exministra mantuvo con los jóvenes del Pro que militan en Ante Todo Libres. “Para dar la pelea, tenemos que tener dos cosas: primero, la convicción profunda de nuestras ideas, si no estamos convenidos nosotros, no convencemos a nadie. Y segundo, no tener miedo. El miedo a las consecuencias de lo que te puede pasar, te anula la gestión”, les indicó a los jóvenes que reportan a la agrupación que se desempeña en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Montenegro se mostró en campaña junto a Bullrich.

Nuevo capítulo judicial por la Zona Roja

Luego que el juez federal Alfredo López rechazará la demanda presentada por el Comité Contra la Tortura para suspender la ordenanza que regula la Zona Roja, al considerar que la entidad carece de legitimación activa y de representación adecuada para litigar, el organismo recurrió la decisión ante la Cámara de Apelaciones.

La apelación ya se encuentra a disposición de lo camaristas, quienes en el pasado ya emitieron una resolución donde consideraron que el Comité cuenta con capacidad jurídica para litigar en nombre del Estado. Tras ello, López volvió a rechazar la demanda con nuevos argumentos.

Esa postura fue apelada por el titular Gustavo Vera, en un escrito donde resaltó que el magistrado “realiza un sin fin de citas doctrinarias y jurisprudenciales, de manera desordenada y confusa. Es que de una simple lectura de la sentencia se observa una innumerable cantidad de citas, pero ninguna que permita arribar a conclusiones claras bajo las cuales el magistrado resuelve rechazar in limine –entre otros argumentos- mi pretensión”.

A su vez, sostuvo que “me agravio por cuanto los argumentos esgrimidos para sostener su fallo carecen de un análisis concreto del caso presentado y de sus particularidades. El juez en ningún momento analiza la naturaleza jurídica del organismo que dirijo ni las particularidades de colectivo que intento representar. Sustenta su posición en una posición dogmática y restrictiva del artículo 43 de la carta magna, que se mantiene con antecedentes doctrinarios o jurisprudenciales que nada tienen que ver con el debate que se trajo a su conocimiento”. Ahora, se espera que en las próximas semanas haya una nueva resolución de la Cámara respecto a la demanda del organismo nacional.