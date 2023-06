Crimen en San José: confirmaron que el detenido entregó la computadora de la anciana asesinada

El hombre que tenía en su poder la computadora sustraída a Elizabeth Othondo, asesinada en su casa del barrio San José hace dos semanas, declaró que la recibió de manos del peón de techista que se encuentra detenido y que se la había dejado para desbloquearla.

Acompañado por un defensor oficial, Lucas Balea declaró ante el fiscal Leandro Arévalo este sábado y afirmó que la MacBook que personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) secuestró durante el allanamiento del viernes estaba en su poder desde hace varios días luego de que se la llevara Jonathan Darío Cáceres.

“Dijo que él no se dedica a vender objetos robados, pero que conoce a varios de los ‘trapitos’ de la zona que a veces le llevan cosas. Sostuvo que Cáceres no le refirió el origen de la computadora, que pidió que se la desbloqueara y como no pudo hacerlo, la dejo tirada en el departamento”, aseguraron fuentes oficiales a 0223.

Si bien no es parte de la investigación que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°7, Balea desmintió haber tenido en sus manos alguna vez la computadora que era propiedad de María Angélica Rossi, la mujer asesinada el mes pasado en su casa del bosque Peralta Ramos. Ese homicidio en ocasión de robo tiene las mismas características que el de Othondo y más allá de las fuertes sospechas, a la espera de algunas pericias, aún no le fue imputado a Cáceres.

Luego de la declaración que brindó junto al defensor oficial Ricardo Mendoza y a la espera del análisis del celular que le secuestraron el viernes, Balea recuperó la libertad y seguirá imputado del delito de encubrimiento agravado por el delito precedente.