Incógnitas, especulaciones y certezas de cara a un cierre de listas que configurará las PASO

Develada la gran incógnita, ahora la pregunta es por el N°1

“¿Se presenta o no se presenta?”. La pregunta se mantuvo en el centro de la escena hasta que el viernes Guillermo Montenegro confirmó su futuro político. "Quiero que en los próximos 4 años sigamos trabajando juntos por la ciudad que todos queremos", resaltó el jefe comunal en el vídeo que compartió en la tarde/noche del viernes, ese momento de la semana que el equipo de comunicación municipal se guarda para dar a conocer los principales anuncios, y 48 horas después que el acuerdo entre Fernanda Raverta y Gustavo Pulti le pusiera nuevas condimentos al mapa electoral.

La certeza de que Juntos por el Cambio contará con su carta más fuerte para gobernar la ciudad hasta 2027 rompió con las especulaciones (y preocupaciones) que crecían entre los principales referentes del oficialismo local. Una salida de Montenegro del escenario local hubiera sumado elementos para que el Pro vaya con dos listas, en horas previas donde en el radicalismo crecían los análisis sobre si también deberían salir a plantarse con una boleta propia. En tren de conjeturas, en los pasillos del Palacio Municipal hasta comenzaron a correr rumores donde hasta socios menores de Juntos, como la Coalición Cívica y Sumar, también se sumarían a la intentona.

Pese al ofrecimiento que Montenegro tuvo para acompañar a Santilli en la fórmula provincial, la candidatura a intendente rápidamente sumó los elogios y saludos de los principales referentes del Pro nacional, comenzando por Rodríguez Larreta y Bullrich. El jefe comunal marplatense tendrá un privilegio reservado para pocos en estas elecciones: su boleta municipal irá prendida de las dos listas provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio. En su entorno incluso hacen proyecciones y creen que Montenegro podría salir de las PASO con un récord: ser el precandidato a intendente con más votos en la Provincia, posibilitado por el peso del padrón de General Pueyrredon y, fundamentalmente, porque los dos principales frentes irán a internas en todos lados, dividiendo votos en cada alianza.

Despejado el principal interrogante, minutos después ya comenzó el run run respecto a cómo se compondrá la lista de concejales. La amplia alianza local que logró conformar y ampliar Montenegro tras 2019, augura un cierre con mucha tela para cortar ante la complejidad de contener a todas ellas en puestos expectantes. En tanto, el oficialismo está confiado en ampliar su representación y se prepara para la mayoría automática: es que solo renueva tres bancas y con lograr cinco de las doce en juego pasará a tener 13 sobre 24. El radicalismo pone una (Marianela Romero), el Pro otra (Agustín Neme) y la Coalición Cívica la última (Liliana Gonzalorena). Hace cuatro años, Juntos había logrado cinco escaños, aunque luego dejó de contar como propias las de Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, quienes se alejaron.

“Esta vez hay que pensar muy bien al primer concejal”, admiten, con humor, en el entorno del gobierno, dado que estos cuatro años Lauría -al haber sido el primer candidato en 2019- fue el primero en la cadena de sucesión. Montenegro solo se ausentó del gobierno una vez, cuando se tomó una licencia de tres días por el fallecimiento de su padre en febrero de 2021. Pero ahora se suma un nuevo ingrediente más allá de las vacaciones que podrá tomarse el intendente: si es electo y en algún momento es convocado para cumplir algún rol en un potencial gobierno nacional o provincial, el gobierno quedará a cargo del concejal N°1.

Hablando de Lauría, a algunos le llamó la atención el lanzamiento de su precandidatura a intendente por su agrupación vecinalista Creciendo Juntos. Es vox populi que el exbasquetbolista viene discutiendo con el gobierno el reintegrarse a Juntos, con la expectativa de ocupar un cargo en la futura gestión, eventualmente en el Emder. El anuncio de la candidatura fue leído como una presión pública, aunque también se lo tomaron con tranquilidad en el Pro, donde destacan las dificultades que tendría Lauría de ir a las elecciones con boleta corta y superar el 1,5% para llegar a las Elecciones Generales.

Con Patricia y con Horacio. Montenegro, de los pocos políticos del Pro que hará campaña con ambos.

Unidad, interna y el tercero en discordia

El viernes, los equipos de Raverta y Pulti comenzaron a debatir las bases del “acuerdo programático” de Encuentro Marplatense, el sello por el cual se presentará a las PASO la alianza entre Unión por la Patria (UP) y Acción Marplatense (AM). “Es auspicioso que comencemos por delinear un plan de gobierno, es retomar la esencia de lo que deben ser los frentes políticos”, reconocen desde el exFrente de Todos, acaso en una autocrítica a lo que fue la experiencia de la coalición nacional con Alberto Fernández en la presidencia.

Se sabe, igualmente, que uno de los nudos será la ingeniería electoral: ¿habrá una interna entre Pulti y Raverta para definir al candidato a intendente o habrá lista única? Desde ambos sectores no dan certezas y admiten que todo puede pasar, si bien en el kirchnerismo reconocen el deseo de que haya una solo nómina, aunque ven las dificultades para que eso ocurra.

Al escenario se suma la pregunta sobre cómo encuadra en el esquema el espacio sciolista. Rodolfo “Manino” Iriart sigue firme en su plan de ser el candidato a intendente de Scioli, al que desde el kirchnerismo obligan a contar con listas propias en todos los distritos. el propio Scioli salió a meter presión el viernes, durante una entrevista con Canal 10, donde pidió pista para su candidato local. Sin embargo, por el momento no fue invitado al debate por el armado del frente con Acción Marplatense. Si hay lista unitaria entre Raverta y Pulti, ¿la PASO será contra Iriart? Si hay PASO entre la titular de Anses y el exintendente, ¿Pulti podría ser el candidato de Scioli? Preguntas a develarse en los próximos días.

Lo seguro, aducen, es que todas las listas deberán ir bajo la nómina de Encuentro Marplatense, el frente vecinalista que inscribieron ante la Junta Electoral bonaerense Acción Marplatense y Enlace, una agrupación local que en 2021 fue con lista corta. Ello implica que Unión por la Patria no se presentará como tal en General Pueyrredon, a donde irá engancha la boleta de Encuentro Marplatense. Esa posibilidad, aseguran, ya fue garantizada por las autoridades electorales provinciales, si bien debe ser aprobada formalmente tras la presentación de listas del 24 de junio.

El armado de la lista de concejales, a su vez, también augura un capítulo con definiciones de última hora. Entre el Frente de Todos y Acción Marplatense ponen en juego siete bancas en el Concejo Deliberante, debido a las 5 y 2, respectivamente, obtenidas en 2019. Un número complejo de repetir. La Cámpora, el massismo y el pultismo asoman como los sectores a priorizar. La CGT pedirá pista, si bien ya cuenta con la banca de Miguel Guglielmotti. El Movimiento Evita, Patria Grande y el radicalismo K –se vencen las bancas de Tata Gandolfi, Sol de la Torre y Chucho Páez, rewpectivamente-, y Lealtad –en 2021 no ingresó y actualmente Verónica Lagos suplanta a Ariel Ciano- son otros que piden lugar. También concluye el mandato de Vito Amalfitano (Abrazo Ciudadano), quien encabezó la lista en 2019 y es uno de los ediles de más alto perfil.

Por otro lado, sorpresa causó que los dos espacios peronistas que se presentan por fuera de Unión por la Patria a nivel nacional, no hayan inscripto frentes a nivel provincial. En la Junta Electoral bonaerense no se inscribieron ni “Hacemos por Nuestro País” de Juan Schiaretti, ni “Principios y Valores” de Guillermo Moreno. Así, no podrán tener candidatos a gobernador, legisladores, intendentes ni concejales. Sin embargo, sobre la hora podría emerger una alternativa: prender a la lista nacional una lista de un algún partido provincial, de igual modo que Encuentro Marplatense se enganchará a la de Unión por la Patria.

La vicepresidenta de AM, Eva Ayala, y el senador de UP, Pablo Obeid, encabezaron la primera reunión pública de Encuentro Marplatense.

Escenario confirmado en el mundo libertario

Otro es el panorama que se vive en La Libertad Avanza, donde la centralidad de Javier Milei siempre dejó en claro que habría listas únicas en todas las categorías. Rolando Demaio fue el primero de los precandidatos marplatenses confirmados, ya en el temprano mayo, y desde el 25 de junio comenzará a desplegarse el primer tramo de la campaña, centralizado en instalar públicamente al empresario y economista.

Los armadores libertarios tienen fuertes expectativas sobre el desempeño que tendrá la boleta de Milei en Mar del Plata, donde –aseguran- los sondeos lo ubican en un rol protagónico. El desafío principal será evitar el corte de boleta y que aquellos electores que opten exclusivamente por la candidatura presidencial de Milei, también metan dentro del sobre la boleta provincial y municipal de La Libertad Avanza. “Si logramos eso, no tenemos dudas que salimos de las PASO con posibilidad de pelear por la intendencia en octubre”, se esperanzan. Además, consideran que Demaio cuenta con características que facilitarán "pegarlo" con el perfil de Milei: es economista y arriba a la política desde el sector privado, sin pasado en otras experiencias partidarias.

Más allá que el perfil de Demaio sintonice mejor con el electorado del centro de la ciudad, compitiendo con Juntos por el Cambio, destacan que en los barrios populares es cada vez mayor el electorado peronista que ve en Milei una posible salida a la crisis inflacionaria. “Nos insertamos electoralmente a costa tanto del Frente de Todos como de Juntos, es un fenómeno que se observa en el último tiempo”, afirman.

En tanto, referentes marplatenses de La Libertad Avanza están llamados a cumplir un rol importante en el armado provincial. Si bien todo está sujeto a posibles cambios de último momento, el concejal Alejandro Carrancio se perfila para encabezar la lista de diputados por la Quinta Sección, territorio donde presentarán listas municipales en 25 de los 27 distritos. Crear, el partido vecinalista liderado por Carrancio, tendría garantizado encabezar la lista de concejales en General Pueyrredon. La economista Juliana Santillán tendría uno de los principales lugares en la nómina de diputados nacionales, que estará liderada por Bertie Benegas Lynch, hijo de Alberto Benegas Lynch, considerado el “prócer del liberalismo argentino” por Milei. Finalmente, en las próximas horas se anunciará la "candidata" a la gobernación, luego que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, rechazará el ofrecimiento. La platense Carolina Piparo sería la elegida.

Rolando Demaio (der.), el elegido por Milei en Mar del Plata.

Con un guiño, el Emsur va por una deuda de Mar Chiquita

El Emsur encomendó a la Asesoría Letrada del ente la “realización de todas las diligencias necesarias” para lograr que la Municipalidad de Mar Chiquita pague la deuda de $605.814 que mantiene por el concepto de Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para Grandes Generadores, debido al ingreso de residuos en el relleno sanitario que provienen del distrito vecino.

En la misma Resolución 134/23, el presidente del Ente, Sebastián D´Andrea, autorizó la quita de los intereses sobre el capital de origen de la deuda que data de diciembre de 2022, tras una petición realizada por el intendente Jorge Paredi, del Frente de Todos. Ese monto, al 5 de mayo de 2023, asciende a $95.855, de acuerdo al informe de Contaduría.

El ente aclaró que “la condonación de los intereses está dentro de las facultades del presidente del Ente”, mientras ahora se esperan novedades sobre la actuación del cuerpo legal. En primera instancia, deberá recurrir a la vía administrativa; en caso de no obtener respuestas, recién allí podría avanzar a la vía judicial.

Jorge Paredi, intendente de la vecina Mar Chiquita.

Una señal en medio de las críticas por el Cema

En medio de las medidas de fuerza del personal sanitario por la falta de calefacción en el Cema, la Secretaría de Salud busca mostrar gestión con una mejora en la atención profesional.

En las últimas horas, pidió autorización al Concejo Deliberante para la venta o entrega en parte de pago del equipo de Tomografía Axial Computada, para avanzar con la compra de un nuevo tomógrafo. “La renovación se fundamenta en la obsolescencia y dificultades de uso sobre pacientes”, explicó la secretaria Viviana Bernabei en un escrito presentado a los concejales y donde adjuntó un informe de la División Ingeniería Clínica donde dan cuenta de dicha situación

En el reporte, la funcionaria detalló que es “uso y costumbre” que en la compra de este tipo de equipamiento, los proveedores acepten el tomógrafo antiguo como parte de pago. Según los cálculos, esa alternativa representaría “una reducción de entre un 15% y un 20% del valor total”.