Coti Romero contó si se separó del Cone por una infidelidad con el goleador de River

A un mes de empezar un nuevo desafío en el "Bailando 2023", Coti Romero habló por primera vez en público sobre su separación de Alexis “El Conejo” Quiroga. Los exhermanitos, que empezaron su relación dentro del reality y la siguieron ya fuera de la casa, incluso viviendo en el mismo edificio, en pisos diferentes, confirmaron que ya no siguen juntos y enseguida aparecieron varios rumores de infidelidad en las redes sociales, con un nombre muy famoso en el medio, por lo que la joven correntina salió a aclarar todo en una nota con "LAM" en su provincia.

Cuando Coti contó a través de un mensaje en su cuenta de Instagram que ya no estaba con Alexis, que también participará en el ciclo de baile de Marcelo Tinelli pero con otra pareja, en las redes sociales se la vinculó con Lucas Beltrán, delantero de River. Sin embargo, Coti, de 21 años, le hizo frente a las versiones de engaños, y explicó por qué tomó la decisión de romper su noviazgo con El Conejo.

Coti fue al Monumental y desató una ola de rumores.

“Estuve viendo que se dijeron muchas cosas, que él me engañó a mí, que yo lo engañé a él. Que había mensajes, que me hablaba con Beltrán”, dijo Coti. De esa manera, se refirió por primera vez al futbolista, con quien se la había relacionado por un rumor que surgió en Twitter, ya que ella había visitado recientemente el Monumental y subió fotos a su Instagram. Beltrán, de 22 años y una de las figuras del equipo de Martín Demichelis, está en pareja con la influencer catamarqueña Guillermina Cano, con quien se muestra en público.

Beltrán y un posteo que compartió con su novia.

“En el momento lo ves y decís ‘¿che, esto es cierto?’. Y no, no es cierto, pero en el momento te puede llegar a molestar”, contó la joven correntina, quien aclaró los motivos del distanciamiento, e hizo hincapié en que priorizó cuidar su salud mental en un momento de tanta exposición mediática. “Me estaba costando bastante asimilar un par de cosas, creí que era momento de empezar terapia y enfocarme en eso. Necesitaba despejar todo”, lanzó.

La versión sobre un romance con Beltrán había sido desmentida por Estefi Berardi, quien incluso contó que tenía pruebas que Coti nunca se había enviado mensajes con el delantero de River, lo que no tiene nada que ver con su ruptura inesperada con el Cone.

“Me levanté a la mañana y le dije: ‘Creo que necesitamos esto’. Yo ese día tenía un vuelo y tampoco se lo había dicho”, expresó Coti sobre su viaje a Corrientes para conectarse con sus amigas y familiares apenas le comunicó a Alexis su idea de ponerle punto final a su noviazgo.

Durante la nota con "LAM", el periodista le mostró un video con las declaraciones de su ex entre lágrimas, pero en lugar de conmoverse, Coti le reprochó al Conejo dar notas sobre su separación sin consultárselo, ya que habían pactado lo contrario. “Me pongo nerviosa. No entiendo por qué dio la nota. Yo sé que no estábamos más juntos, pero creo que nos podríamos consultar porque es una relación que teníamos nosotros. Entiendo que, si fue lo que le salió en el momento, tenía que descargar. Pero me duele y me pone nerviosa. Me río de los nervios”, comentó.

La correntina se prepara para un nuevo desafío en el "Bailando".

Además, aprovechó para desmentir una versión que incluyó a Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig, sus excompañeras en Gran Hermano, luego de que Ángel de Brito contara que la joven le habría exigido a su ex ignorar a sus “enemigas públicas” a cambio de una nueva oportunidad: “Yo le mandé un mensaje a Juli pidiéndole disculpas. Me contestó con la mejor, porque sinceramente me parece inmaduro eso, ya terminó ‘Gran Hermano’”.