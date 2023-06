La familia de Charly García desmintió los rumores sobre su salud

Charly García se había convertido tendencia en Twitter en las últimas horas luego de que surgieran preocupantes rumores por su estado de salud. Fue Esteban Trebucq quien había a dado a conocer la supuesta noticia en su programa "La cruel verdad".

"Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que (su estado) es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace", aseguraba el periodista. Rápidamente la noticia circuló en redes sociales y generó una gran preocupación en sus fans.

Sin embargo, fuentes cercanas al músico, desmintieron los dichos de Trebucq. "No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal", expresaron al diario Perfil.

"Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años", agregaron.