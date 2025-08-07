Fiesta reggae con artistas internacionales: llega Gondwana a Mar del Plata

La banda chilena de música reggae llega a Mar del Plata para un show único.

Llega a Mar del Plata una de las bandas más convocantes y populares del reggae a nivel latinoamericano: Gondwana desembarca en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) para una noche única.

Con 38 años de historia, los chilenos forman una de las agrupaciones más reconocidas del reggae en español con un patrimonio de éxitos que son coreados a lo largo de todo el Continente Americano, Europa e impensados rincones del planeta.

Formados en 1987 en el popular barrio de La Pincoya por decisión de su fundador e ideólogo, I Locks Labbé, el grupo Gondwana atravesó su primera década conviviendo en el underground de la capital chilena hasta la edición de su primer disco oficial ‘Gondwana’ (1997). Desde allí, no pararon de cosechar éxitos y recorrer los principales escenarios del mundo.

Súper vigentes en la actualidad, cosechan millones de reproducciones mensuales en las plataformas digitales y se volvieron referentes del género, tanto que figuras como Lio Messi los tiene como una de sus bandas favoritas.

La cita será el domingo 17 de agosto desde las 19 y se sumarán las bandas invitadas Panal Reggae y Kanoa MdP.

Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).