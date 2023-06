Cuatro nenes encontraron 50 mil pesos, buscaron a su dueña y no quisieron la recompensa

Cuatro amigos de 10 años que volvían de jugar al básquet en sus bicicletas se encontraron en la calle con un fajo lleno de billetes. Cuando vieron que se trataba de mucho dinero, empezaron a buscar a la persona a la que se le había caída la plata. Después de consultar con algunos vecinos, los nenes descubrieron que era de la dueña de un bar cercano, la fueron a buscar y le devolvieron el efectivo. Pese a que la mujer los quiso recompensar y los invitó a merendar en el lugar, los chicos sintieron que sólo hacían lo que debían, aceptaron una gaseosa y unas papas y se fueron felices. La historia se hizo viral gracias a la foto que le sacó un testigo que los ayudó a encontrar a la dueña de los 50 mil pesos.

Gaspar, Salvador, Genaro y Tobías son amigos desde jardín de infantes en Deán Funes, Córdoba, y cursan juntos quinto grado. Cuando volvían a sus casas por la noche en bicicleta luego de jugar al básquet, encontraron tirado en la calle un “montoncito” de dinero que les llamó la atención. Al acercarse vieron que era un fajo de billetes envuelto en un papel. “Al principio pensé que era poca cantidad de plata y después, cuando la fuimos a ver, nos dimos cuenta de que era mucha", dice Gaspar.

Los chicos enseguida entendieron que debían buscar a la persona a la que se le había caído el dinero, cerca de la puerta de un bar en pleno centro. Consultaron con algunos clientes, le preguntaron a los que estaban a unos metros, pero ninguno había perdido el dinero. Fue entonces que se encontraron con "el señor Acuña", un vecino al que conocían y que se dio cuenta que en el envoltorio estaba la dirección del bar de la esquina, por lo que les indició que fueran allí y que encontrarían a la dueña del dinero.

Los nenes con las gaseosas que fueron su recompensa.

“El señor Acuña nos dijo que esa plata era de la dueña del lugar, y que recién se había ido. Que seguramente se le había caído al irse a su casa. Entonces agarré la bici y por suerte la encontré, estaba a la vuelta de donde había perdido la plata”, contó Salvador. Efectivamente, la dueña del comercio, Eugenia Solari, había perdido la plata.

“Una de mis empleadas se tomaba vacaciones. Yo había contado el dinero que era para ella, lo envuelvo con el recibo y lo pongo en un bolsillo con cierre vertical de mi mochila”, relató la mujer, que después de caminar 150 metros se dio cuenta de que algo se le caía de la mochila, y al revisarla vio que ya no estaba ese dinero, por lo que decidió volver al bar enseguida. Allí se encontró con los nenes entrando a devolverle la plata.

“Los saludé, les agradecí muchísimo lo que habían hecho. Les dije ‘siéntense, merienden, tómense algo caliente, coman lo que quieran’. Y ellos, muy humildemente, me decían ‘no, gracias’. Los insté a sentarse en el bar pero no los pude convencer. Solo logré que se llevaron gaseosas y papitas”, contó la dueña del bar. Antes de irse, los nenes posaron para la foto que les sacó el "señor Acuña", que la hizo viral en las redes sociales.

“Estaba re contenta y agradecida la mujer”, dijo Tobías. “Siento que hice un buen acto y me sentí bien, orgulloso”, contó Gaspar. “Decidimos devolver la plata porque hace unos meses mi papá perdió la billetera y se puso re mal, nunca se la devolvieron. Tenía las tarjetas y todo. Si en algún futuro me pasa eso a mí, a lo mejor me lo pueden devolver”, explicó Genaro.