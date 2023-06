Una policía logró reanimar a una beba en el patrullero: un médico la había dado por muerta

La oficial Carolina Coria recibió un cambio de tareas ese día que la iba a convertir en la salvadora de la vida de una beba de tan solo 26 días. Cuando realizaba controles de tránsito, la agente de policía escuchó los gritos desesperados de la madre de Naia, que se descompuso, había dejado de respirar y se encontraba sin vida, algo que confirmó un médico que estaba en el lugar. Pero la oficial actuó con rapidez, la subió a un patrullero, y le hizo maniobras de RCP insistentemente, hasta que nueve cuadras antes de llegar al hospital logró que la beba volviera a respirar. La madre de la beba no supo más nada de esa heroína, hasta que por una publicación en las redes sociales consiguió encontrarse con ella: "Es el ángel de mi pequeña", dijo.

El milagroso episodio ocurrió en la zona de la Plaza Independencia, en la capital tucumana. Blanca Rodríguez, la madre de Naia, contó que su beba nació con varias patologías. "En ese momento íbamos por tercer día a NEO de la Maternidad para los controles. Cuando estábamos por calle San Martín a la altura de la Plaza Independencia, ella se descompuso”, recordó entre lágrimas.

“No podíamos pasar por el tránsito, la gente nos decía que había una ambulancia en la zona, que nos bajáramos del vehículo. Hicimos caso, varios policías intentaban ayudarnos, justo pasaba un médico que sujetó a mi hija pero no hacía nada, estaba con el teléfono en la mano, él me decía que había fallecido…", relató Blanca sobre el desesperante momento. "De repente, vi a la oficial que venía corriendo, es el ángel de mi hija”, expresó emocionada al contar que Carolina Coria le quitó la beba al doctor y la subió a una camioneta del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) que se encontraba en el lugar para llevarla hasta el Hospital de Niños.

La oficial cargó a la beba a una camioneta de la Policía y le salvó la vida.

“En el camino iba haciéndole reanimaciones y gracias a ella la tengo a mi bebé hoy, es el ángel de mi pequeña. Me contó que no tenía que estar ahí ese día, pero Dios la puso en ese momento, fue obra de él”, señaló la mamá de Naia, quien agradeció la decisión de Carolina a pesar de que en el lugar ya había una ambulancia y un médico que certificó la muerte de la beba.

"Me importaba mucho recuperarla, por eso actué así"

Una vez que la madre de la beba consiguió encontrar a su ángel de la guarda a través de las redes sociales, la Policía de Tucumán relató la historia. "Estaba efectuando controles en el microcentro cuando escuché los gritos y pedidos de auxilio. Más allá de salir preparados de nuestra escuela, siempre recibimos cursos, estamos preparados para cualquier misión, fue ese día que me tocó esa intervención y ocurrió este milagro”, remarcó Carolina.

“Gracias a las reanimaciones y al resto del personal que me colaboró, que actuaron rápido porque fue todo cuestión de segundos, logramos salvarla, la beba volvió a respirar. Recuerdo que nueve cuadras antes de llegar al hospital ella reaccionó, me importaba mucho recuperarla, eso me llevó a actuar así”, contó, emocionada, Carolina, quien agradeció a Blanca que se ocupó de buscarla para agradecer lo que hizo, “Esto de salvar una vida es muy emocionante. Esto marca mi carrera, más allá del servicio a la comunidad, no es tan solo una faz legal, sino también que estamos preparados para cualquier situación y para la contención que tenemos que darle al ciudadano bajo cualquier circunstancia”, comentó.