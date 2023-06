"Ella no estaba borracha": la hermana biológica de More Rial salió a bancar a su madre

En los últimos días, More Rial protagonizó distintas apariciones mediáticas en las que, entre otras afirmaciones polémicas, relató detalles de su relación con su madre biológica, a quien acusa de haber abandonado a su hermana Rocío en la puerta de un hospital.

Morena Rial afirmó que si bien había tenido contacto con su madre biológica, Azucena Luna, no había querido conocerla por estos motivos. Además, explicó que no quiso establecer ningún vínculo ya que después de entregarla se hizo cargo de otra nena.

Tras las declaraciones de Morena Rial, su hermana biológica rompió el silencio y defendió a su madre, pidiéndole que les cediera la oportunidad de conocerse.

Las declaraciones de la hermana

Pidiendo que se cuide su identidad, la hermana biológica de Morena Rial habló en América Tv y defendió a su madre de las acusaciones.

La joven afirmó además que su madre entregó a Morena ya que su padre no creía que fuera suya, y que ella siempre se mantuvo al tanto de que Morena era su hija. También destacó que Azucena Luna había intentado mantener contacto, pero que Rial no había correspondido los llamados: “Mi mamá me comentaba que hablaba con ella y le mandaba mensajes, pero mucho no quería saber porque veía cómo se comportaba”, agregó.

La joven aseguró que le habían dolido las acusaciones de Morena Rial sobre su madre ya que no eran ciertas: “Me molestó que se haya referido así. Cuando dijo que ella la llamaba en estado de ebriedad y esas cosas. Lo niego rotundamente porque mi mamá en estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz, no es que ella estaba ebria”. Además confesó que le gustaría conocer a su hermana: "en los mensajes que le mandé, yo le dije que nosotros no buscamos fama, plata ni nada. Yo busco conocer a mi hermana”.

Remarcó además que las cosas no eran tal cual las había relatado Morena Rial, y que ellas también habían sufrido mucho. Al escuchar las declaraciones, Morena Rial se contactó nuevamente con A la tarde y respondió al testimonio de su hermana: “Acá no hubo ninguna pérdida. Hablan de pérdida, pero fue un abandono. Ella me abandonó. Se vienen a hacer los pobrecitos y no es así. Cómo puede ser que no me podían tener porque estaban en una situación complicada y vienen a adoptar a otra. No es así, qué bronca”, leyó Luis Ventura en el programa.