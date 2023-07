La espectacular historia de Matías Zacconi, el marplatense que cuida a Messi en Miami

Messi tiene quien lo cuide en Miami, ¡y es marplatense! Matías Zacconi tiene 42 años y lleva 20 residiendo en los Estados Unidos, donde fundó una agencia de seguridad que fue contratada para cuidar a presidentes y famosos, e incluso colaboró en un operativo tras el atentado a las Torres Gemelas, en 2001.

“FTS Miami” es el nombre de su compañía, que ya puede mostrar, el haber custodiado al expresidente mexicano Vicente Fox en su visita al país y a la súper modelo Cindy Crawford. Y sobre todo también se ocupó decuidar también del resto de la familia Messi, tanto de Antonela Roccuzzo como de sus tres hijos.

El marplatense se convirtió en un experto en la materia y hoy puede jactarse de haber sido el elegido para acompañar a Lionel Messi en su presentación multitudinaria en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, la sede del Inter.

“Por años me dedico a la seguridad. Empecé trabajando en mi bella Mar del Plata y me ha tocado en mis principios desde la puerta de un bar, hasta varias custodias presidenciales donde he tenido el honor de proteger a personalidades de fama mundial. Disfruté cada una de mis etapas y, durante mi carrera profesional, he ido avanzando y así lo seguiré haciendo. Jamás olvidando de dónde vengo, pero sí seguro de que mi crecimiento no tiene límites”, afirma Zacconi en una entrevista que dio a La Nación.

El hombre también dijo: “Pasó mucho tiempo… Cambié un poco, tengo unos kilitos de más y unas cuantas canas, pero mis ganas de trabajar, de crecer y de hacer la diferencia siguen intactas y nunca se apagan”.

Asimismo, al referirse a su trabajo en el exterior contó algunas experiencias y sobre todo reveló detalles de aquel operativo en las Torres Gemelas, el cual lo tuvo como jefe y en el que puso a disposición todos los recursos de la agencia de seguridad.

Entre los servicios que realizó contó haber participado en el operativo del cuidado del expresidente de México Vicente Fox, de la súper modelo Cindy Crawford, aunque fue su primer trabajo en el exterior el que más lo marcó, en septiembre de 2001, cuando participó de un operativo en el marco del atentado a las Torres Gemelas.

Los detalles del traslado de Messi y su familia

Tarea para nada sencilla. Al marplatense lo contrataron para cuidar y garantizar la seguridad de la familia Messi: Leo, su esposa y sus hijos, el día que fue presentado en Inter Miami. En distintos videos de ese día se ve a Zacconi corriendo de un lado a otro y concentrado en cada uno de los movimientos tanto del campeón del mundo como de su familia.

“Todo empezó con el traslado de Messi y su familia de la casa al estadio”, dijo y además aclaró que no podía hablar demasiado al respecto del operativo por un acuerdo de confidencialidad que firmó con los Messi.

A pesar de eso contó algunas generalidades del operativo: “Ese traslado requiere de una organización previa. Primero se pregunta cuántas personas van a formar parte del desplazamiento. En este caso eran Lionel, Antonela, Ciro, Thiago y Mateo”, explicó.