Más de 4 mil personas participaron del BA Gaming, el encuentro gamer más importante del país

Mar del Plata fue este fin de semana sede del BA Gaming, uno de los eventos de deportes electrónicos (eSports) más importante, por donde pasaron unas 4.000 personas. El encuentro se desarrolló en el Estadio Polideportivo, donde se disputaron las semifinales y la primera qualifier presencial por un cupo en los Playoffs de AGS 2023.

Este evento, enmarcado dentro de las propuestas de eventos de primer nivel durante los 12 meses del año, fue organizado con el auspicio del Ente Municipal de Turismo, en conjunto entre la Argentina Game Show y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de impulsar a los jóvenes gamers de Argentina para potenciar su talento.

Se desarrollaron dos torneos en simultáneo de 3 juegos: Valorant, CS:GO y League of Legends.

La primera semifinal fue de CS:GO entre Staidguys y Atlético Tucumán resultó con victoria para Atlético Tucumán. Mientras que la segunda semifinal de CS:GO fue entre Mix de Pipos vs Jugadon Esports, y dio como ganador a Mix de Pipos.

Luego se jugaron las semifinales de League of Legends. La primera entre Aetherial Esports Vs The Gangrene Band que resultó victoria para Aetherial Esports, con Lady Mufa y Hellsing como hosts.

La segunda entre “Panchitos Gaming” vs “SEE SEE”, con victoria para SEE SEE en un 2-0, con Román y Kronopia comos hosts de esta instancia.