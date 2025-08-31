Dos hombres y una mujer vestidos de negros y armados con escopetas: el impactante asalto en la madrugada del sábado

La situación de inseguridad ocurrió en la madrugada de este sábado en una casa ubicada en la calle 91 al 5200, en la ciudad de Necochea. Un hombre de 32 años denunció que delincuentes armados ingresaron por la fuerza y lo despojaron de distintos bienes. El propietario relató que los intrusos rompieron un vidrio lateral de la casa y, tras forzar una ventana, lograron ingresar al interior del inmueble. Según su testimonio, los ladrones lo intimidaron con una escopeta y en pocos minutos sustrajeron varios elementos de valor.

Entre lo robado, el damnificado mencionó dos televisores marca Philips, uno de 50 pulgadas y otro de 32, además de diversas prendas de vestir y documentación tanto suya como de su esposa. A pesar de la violencia con la que actuaron los delincuentes, la víctima destacó que ni él ni su pareja fueron golpeados durante el asalto, lo que evitó consecuencias físicas más graves, publicó el Diario Necochea.

El hombre precisó que los responsables eran tres personas, dos de sexo masculino y una femenina, todos vestidos completamente de negro. Tras concretar el robo, escaparon rápidamente en un vehículo, aunque la víctima no pudo identificar el modelo ni aportar mayores características del rodado utilizado para la fuga.

Una vez realizada la denuncia, personal de la Policía Científica se presentó en la vivienda para llevar adelante las pericias correspondientes. Los investigadores recogieron huellas, tomaron fotografías y analizaron la ventana por la que ingresaron los asaltantes, con el objetivo de reunir pruebas que permitan identificar a los responsables.