Estremecedor: violó a sus sobrinos de 5 y 6 años mientras su mamá se iba a trabajar

Un individuo fue detenido tras haber sido acusado de violar sus dos sobrinos, en un aberrante suceso registrado en el oeste del Conurbano bonaerense. Según lo que se conoció en las últimas horas, los chicos padecieron las agresiones sexuales cuando tenían cinco y seis años. El sujeto resultó apresado en las cercanías de la calle Martín Coronado y como saldo de un procedimiento realizado por servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona.

El operativo se llevó a cabo con las directivas impartidas por el doctor Gonzalo Agustín Tarrío Suárez, fiscal correspondiente a la Unidad Funcional N°4 Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual del distrito. La denuncia había sido formulada el 27 de octubre de 2020 por la madre de las víctimas: en la narración, la mujer sostuvo que, por comentarios de su hermana, se había enterado de que sus dos hijos habían sido ultrajados por su cuñado.

En el expediente, además, se alcanzó a certificar que el sospechoso había consumado las violaciones en perjuicio de los pequeños al aprovechar que se quedaba a cuidar a las víctimas en la vivienda familiar, debido a que su mamá tenía que salir a trabajar.

Al respecto, los investigadores comprobaron que los menores sufrieron los ataques dentro del dormitorio de sus padres y que el sospechoso los amenazó para que no lo delataran. Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado”, el Juzgado de Garantías N°2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.