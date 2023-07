La UTA inició un nuevo paro de colectivos: ¿afecta a Mar del Plata?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) puso en marcha un paro nacional de colectivos en el sector de corta y media distancia frente al incumplimiento del empresariado de la resolución conjunta de las carteras de Trabajo y Transporte, que determinó los salarios para el interior y el área metropolitana.

Un comunicado de la UTA, que lidera Roberto Fernández, y de las juntas ejecutivas seccionales ratificó "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)".

La medida de fuerza afecta los servicios de corta y media distancia de todo el país. "Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio", afirmó.

Si bien el paro se anunció para el viernes, un sector disidente del gremio comenzó la medida de fuerza esta misma tarde en el área metropolitana (AMBA). Esto afecta a las líneas de la empresa DOTA, en las que esa facción es más fuerte. Esa firma maneja los recorridos del 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188, en la Ciudad de Buenos Aires. En Provincia, en tanto, gestiona la 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435.

No obstante, en Mar del Plata, donde la conducción de la UTA se encuentra circunscripta a una interna gremial, ambas facciones aseguraron que la ciudad se encuentra exenta. "El paro es para las localidades que no acordaron. No sería el caso de Mar del Plata, donde no va a haber medida de fuerza", garantizó a 0223 una fuente consultada del transporte local.